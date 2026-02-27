Zamora, destino 'gourmet' con la trufa como protagonista: un fin de semana con destacados chefs y catas gratuitas

Zamora vuelve a ensalzar el valor de la trufa en su gastronomía con la segunda edición de sus Jornadas Gastronómicas. Prensa Diputación de Zamora.

Zamora volverá a situarse en el foco gastronómico este fin de semana con la celebración de la segunda edición de las Jornadas Gastronómicas de la Trufa, que tendrán lugar los días 28 de febrero y 1 de marzo en la Fundación Rei Afonso Henriques.

La cita aspira a consolidarse como un referente en la promoción de este producto de alto valor culinario, combinando divulgación, cocina en directo y participación del público.

Organizada por AZEHOS, con el apoyo de la Diputación de Zamora, Turismo de Zamora, la marca 'Zamora es Calidad' y Caja Rural de León, Caja Rural de Valladolid y Caja Rural de Zamora, las jornadas dan este año un paso más al abrirse al público general con demostraciones culinarias y catas gratuitas, además de una propuesta lúdica inédita en la ciudad.

La programación arrancará el sábado 28 por la tarde, desde las 18:30 horas, con demostraciones gastronómicas a cargo de Adrián Asensio, del restaurante Cuzeo (Zamora), y Christian Martínez, de La Pizarrera (Segovia).

A partir de las 20:00 horas será el turno de Héctor Carabias, del restaurante Oroviejo (Salamanca), y J. Carlos Jiménez, del Mar Mediterráneo (Valladolid).

Las elaboraciones podrán degustarse de forma gratuita, aunque con plazas limitadas y previa inscripción.

‘Trufa Chef’, el plato fuerte del domingo

El domingo 1 de marzo, a partir de las 13:00 horas, llegará uno de los momentos más esperados: ‘Trufa Chef’, un juego gastronómico inspirado en los formatos televisivos de cocina.

Ocho equipos, capitaneados por reconocidos chefs de Castilla y León y formados también por cocineros zamoranos y rostros conocidos de la sociedad local, elaborarán platos a partir de una caja sorpresa cuyo único ingrediente garantizado será la trufa.

Entre los chefs participantes figuran nombres como Javier Rodríguez, de Delirios (León); Ismael González, El Molino del Cubo (Ávila); F. de Gregorio Mateo, de Virrey Palafox (Soria); Álvaro Urueña, de Bellaco Taquería (Burgos) o Samuel Pedrosa, del Club del Jubilado de (Villaralbo-Zamora).

Zamora como destino gourmet

Durante la presentación, el vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte, subrayó la apuesta institucional por la trufa como "un cultivo sostenible con futuro en la provincia" y como elemento clave para posicionar a Zamora como destino gourmet.

En la misma línea, la gerente de AZEHOS, Natalia García, defendió la necesidad de acercar este producto al gran público a través de formatos más accesibles, como las tapas.

La representante de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos, destacó que iniciativas como estas convierten a Zamora durante estos días en "el epicentro de la trufa", reforzando la promoción gastronómica, el turismo de calidad y el apoyo al sector hostelero.

Desde el evento informan que la asistencia a las catas y al juego ‘Trufa Chef’ requiere inscripción previa a través del teléfono 665 672 149.