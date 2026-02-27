Vox pide retirar la bandera saharaui del Ayuntamiento de Zamora tras confundirla con la de Palestina

Bandera saharaui en el balcón del Ayuntamiento de Zamora. Ayuntamiento de Zamora.

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zamora se vio obligado este jueves a rectificar mediante aclaración pública tras la confusión protagonizada por su portavoz, Javier Eguaras, durante la sesión ordinaria del Pleno municipal.

En el turno de ruegos, Eguaras solicitó la retirada de la bandera ubicada en el balcón consistorial al identificarla erróneamente como la bandera de Palestina.

Tras la puntualización del equipo de Gobierno, quedó acreditado que se trataba de la bandera de la República Árabe Saharaui, colocada con motivo del 50 aniversario de su proclamación.

Desde VOX Zamora se reconoció el error, atribuyéndolo a la "extrema similitud" entre ambas banderas, que comparten los colores de la 'Revolución Árabe' —negro, blanco, verde y rojo—.

La formación precisó que la diferencia técnica radica en que la enseña saharaui incorpora una media luna y una estrella rojas, elementos ausentes en la bandera palestina. Vox rectifica, pero insiste en que el fondo de su ruego "permanece inalterado".

Según defendió Eguaras, la legislación vigente prohíbe la exhibición de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, con independencia de la causa o del pueblo al que representen.

VOX fundamentó su posición en la Ley 39/1981, que regula el uso de banderas y limita su presencia en los ayuntamientos a las oficiales (España, comunidad autónoma y municipio), así como en el principio de neutralidad institucional recogido en el artículo 103.1 de la Constitución.

Además, citó la doctrina del Tribunal Supremo, en particular la sentencia 564/2020, que establece que "no resulta compatible con el marco constitucional la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos".

El grupo municipal reiteró que el Ayuntamiento “no puede convertirse en un escaparate ideológico” y que la neutralidad obliga a las instituciones a no exhibir símbolos que representen posicionamientos políticos o ideológicos de parte.

Javier Eguaras instó al alcalde, Francisco Guarido, a retirar la bandera y “restablecer la legalidad”, subrayando que, aunque se respete la labor humanitaria de colectivos solidarios, la exhibición de símbolos no oficiales en el Ayuntamiento sigue siendo, a su juicio, contraria a la ley.