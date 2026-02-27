La ministra Elma Saiz se lleva dos prendas solidarias de Cáritas Zamora y promete lucirlas en actos oficiales

Visita de Elma Saiz a la tienda de Moda re- de Cáritas Diocesana de Zamora

Zamora ha recibido este viernes una visita institucional destacada con la presencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha recorrido la tienda Moda re- de Cáritas Diocesana de Zamora, situada en pleno centro de la ciudad.

La visita se ha producido antes de su encuentro con colectivos sobre inmigración en el Centro Cultural La Alhóndiga, cita en la que también han participado responsables de Cáritas.

Durante su estancia en el establecimiento, la ministra ha conocido de primera mano el funcionamiento de Moda re-, una iniciativa promovida por Cáritas Española que combina sostenibilidad e inclusión social mediante la recogida y reutilización de ropa de segunda mano.

El proyecto tiene como objetivo principal la generación de empleo para personas en riesgo o situación de exclusión social, al tiempo que impulsa un modelo de economía circular.

En la provincia de Zamora, Moda re- cuenta con nueve trabajadores, cuatro de ellos en itinerarios de inserción sociolaboral. A lo largo de 2025 se recogieron 429.000 kilos de ropa a través de 120 contenedores distribuidos por toda la provincia.

El material es clasificado en una nave de 1.000 metros cuadrados antes de ser trasladado a las plantas de gestión correspondientes, en un proceso logístico que se apoya en dos vehículos de recogida.

A nivel nacional, el proyecto suma 191 establecimientos y se consolida como la mayor red de venta de ropa de segunda mano del país por número de tiendas.

En el último ejercicio se recogieron 50.925.825 kilos de ropa gracias a 9.172 contenedores instalados en todo el territorio español. Además, en 2025 se alcanzaron 932 empleos de inserción, reforzando su papel como herramienta real de inclusión sociolaboral.

Una promesa

Interés por el impacto social y el modelo de gestión La ministra, acompañada por la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, se interesó por el impacto social del proyecto y por el funcionamiento diario del establecimiento zamorano.

Las trabajadoras explicaron cómo diseñan semanalmente los escaparates basándose en una única gama cromática, una seña de identidad que aporta coherencia visual a la tienda. También destacaron que la clientela es diversa y transversal, y que las prendas vintage figuran entre las más demandadas.

La visita estuvo guiada por Noema Paniagua, directora de Moda re-; Ignacio Enríquez, director de Cáritas Diocesana de Zamora; y César Salvador, director episcopal, quienes ejercieron de anfitriones durante el recorrido.

Como gesto de apoyo al proyecto, Elma Saiz adquirió dos prendas en el establecimiento y se comprometió con las trabajadoras a lucirlas en próximas comparecencias públicas, subrayando así el valor social y ambiental de la moda sostenible.