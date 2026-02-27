Los afectados por el temporal en Zamora ya pueden pedir las ayudas: hasta 18.000 euros por daños personales

Crecida del Río Duero en Zamora el pasado 17 de febrero. JL Leal / ICAL.

El Ayuntamiento de Zamora recuerda a sus vecinos y empresas afectados por el reciente temporal que Zamora ha sido declarada por el Gobierno de España como zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil (ZAGEPC), por lo que podrán solicitar ayudas hasta el próximo 20 de marzo.

Así lo ha recordado el Ayuntamiento de Zamora, que ha informado de que esta declaración permite acogerse a las ayudas previstas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, destinado a paliar daños personales y materiales derivados de situaciones de emergencia.

Las subvenciones podrán ser solicitadas por unidades familiares o de convivencia económica, con ayudas de hasta 18.000 euros por daños personales.

En el caso de daños materiales en viviendas, se contemplan hasta 15.120 euros por destrucción total, mientras que los daños estructurales podrán cubrirse hasta el 50% del coste, con un límite de 10.320 euros, y los no estructurales hasta 5.160 euros.

Para la pérdida de enseres, la ayuda máxima asciende a 2.580 euros. Asimismo, las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos podrán acceder a ayudas de hasta 9.224 euros por daños en locales o bienes afectos a la actividad económica.

Cómo y dónde presentar la solicitud

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 20 de marzo a través de cualquiera de los registros previstos en la Ley 39/2015, así como mediante la sede electrónica del Ministerio del Interior.

Los formularios y toda la información detallada sobre beneficiarios, requisitos y modalidades de ayuda están disponibles en la web oficial de Protección Civil.

El Ayuntamiento recuerda que estas ayudas tienen carácter subsidiario, por lo que son compatibles con otras subvenciones procedentes de distintas administraciones, siempre que no se supere el importe total de los daños sufridos.