Este es el calendario de romerías de Zamora 2026: "Un punto de encuentro no solo del pueblo, sino de la comarca"

La Diputación de Zamora y el Consorcio de Fomento Musical de Zamora han presentado este martes el Calendario de Romerías de Zamora 2026, una de las publicaciones culturales con mayor aceptación entre los zamoranos desde su primera edición hace ya 30 años.

La presentación tuvo lugar en la sala de prensa de la institución provincial y corrió a cargo del vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, acompañado por el gerente del Consorcio de Fomento Musical, Pablo Madrid.

El cartel de este año recoge el listado completo de las romerías que se celebran en la provincia, con sus fechas y lugares, y está ilustrado con una imagen de la romería de la Virgen de la Encarnación, que se celebra en Villalcampo el 11 de septiembre.

El calendario en formato papel se distribuirá a través de las escuelas de folclore, asociaciones culturales, colegios públicos, ayuntamientos, oficinas de turismo y en la propia sede de la Diputación.

Además, estará disponible en formato digital a través de las redes sociales y de las páginas web de la Diputación y del Consorcio de Fomento Musical.

Víctor López de la Parte agradeció expresamente la colaboración de las cofradías de gloria y de las personas que han participado en la recopilación de datos y en la actualización de posibles cambios en las fechas.

El diputado recordó que, aunque las romerías están ligadas a momentos muy concretos del año, pueden producirse variaciones, en muchos casos por la reorganización pastoral, ya que los sacerdotes atienden un número cada vez mayor de parroquias.

El calendario ha sido cotejado por los sacerdotes de las diócesis de Zamora y Astorga, aunque, como se advierte en el propio cartel, los datos "están sujetos a variaciones" por diferentes circunstancias que puedan modificar los actos religiosos.

Cartel romerías de Zamora 2026

Pablo Madrid subrayó el valor social y cultural de estas celebraciones populares: "Todas las romerías son un punto de encuentro. Todas ellas.

A veces son un punto de encuentro de poca gente, porque hay poca gente, y algunas están algo mermadas, pero todas son interesantes porque reúnen no solo al pueblo, sino a la comarca", señaló.

El gerente del Consorcio destacó además su carácter integrador y festivo, al convertirse en espacios de relación, convivencia y mantenimiento de las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de la provincia de Zamora.