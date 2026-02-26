Baloncesto y conciliación en Semana Santa con el Campus Caja Rural-CB Zamora: inscripciones y descuentos

Uno de los campus del CB Zamora y Caja Rural de Zamora

El Pabellón de la Diputación de Zamora acogerá los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril una nueva edición del Campus Caja Rural-CB Zamora, una iniciativa que se ha convertido en una de las propuestas deportivas más destacadas del calendario local.

La actividad, que se desarrollará en horario de 9:30 a 13:30 horas, busca ofrecer a niños y niñas una alternativa saludable y educativa durante el periodo no lectivo, reforzando el compromiso de ambas entidades con el deporte base y la conciliación familiar.

El programa formativo está diseñado para jugadores de diversos niveles, desde la iniciación hasta jóvenes con experiencia, organizándose en grupos equilibrados para garantizar una atención individualizada.

Las sesiones, dirigidas por el cuerpo técnico del CB Zamora, se centrarán en el perfeccionamiento de fundamentos técnicos como el bote, el pase y el tiro, además de conceptos tácticos y situaciones reales de juego. Todo ello bajo la metodología de trabajo del club, que prioriza valores como el compañerismo, el esfuerzo y el respeto.

El periodo de inscripción ya está abierto a través de la web oficial del club. El precio base de la actividad es de 70 euros, aunque se han establecido importantes descuentos.

Los clientes de Caja Rural de Zamora (titulares de Libreta en Marcha o Cuenta Joven In) contarán con un descuento del 10%, situando el coste en 63 euros, mientras que los canteranos del CB Zamora dispondrán de una rebaja del 15%.

Aquellos participantes que cumplan ambas condiciones podrán acceder a un precio especial de 52,50 euros. Asimismo, existe la posibilidad de inscribirse por días sueltos a un precio de 25 euros.

Desde Caja Rural de Zamora y el Caja Rural CB Zamora se anima a todas las familias a formalizar su inscripción cuanto antes y, tal y como han indicado, "a aprovechar esta oportunidad para seguir disfrutando del baloncesto también durante las vacaciones de Semana Santa".