El Ayuntamiento de Zamora abre el plazo de solicitud de ayudas para nuevas empresas: hasta 9.000 euros por proyecto

El Ayuntamiento de Zamora ha abierto este martes el plazo para solicitar subvenciones dirigidas a empresas de nueva creación, una línea de ayudas con la que se pretende impulsar la iniciativa emprendedora, el pequeño comercio y la generación de empleo, especialmente entre los jóvenes.

Así lo ha anunciado el concejal de Promoción Económica, David Gago, quien ha explicado que cada proyecto podrá recibir hasta un máximo de 9.000 euros. La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 160.000 euros, ampliable en función del número de solicitudes presentadas.

El plazo de presentación se abre hoy y se mantendrá hasta el 10 de abril, mientras que la resolución y notificación de las ayudas no podrá superar los tres meses desde la publicación oficial de la convocatoria.

Las ayudas están dirigidas a empresas que hayan iniciado su actividad entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, que estén ubicadas en el término municipal de Zamora y que hayan realizado una inversión mínima de 6.000 euros, sin impuestos.

Las empresas deberán ser de nueva creación, generar al menos un puesto de trabajo y comprometerse a mantener la actividad durante un mínimo de un año.

Las subvenciones podrán destinarse a gastos de alquiler de local y a inversiones necesarias para la puesta en marcha de la actividad.

En el caso del alquiler, el local deberá estar situado en Zamora, ser de uso exclusivo para la actividad y no formar parte de una vivienda familiar, además de no existir parentesco entre arrendador y arrendatario hasta segundo grado.

Criterios de valoración

A la hora de conceder las ayudas se valorará el perfil de la persona emprendedora, la viabilidad del proyecto, la ubicación en el casco histórico, el grado de digitalización, la creación de empleo y el nivel de inversión realizado.

Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas públicas o privadas, siempre que no superen el coste total del proyecto subvencionado.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta convocatoria busca consolidar nuevas iniciativas empresariales y contribuir al dinamismo económico de la ciudad.