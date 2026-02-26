Autorizada la restauración interior de la Iglesia de Santa María Magdalena y 30 BIC de la provincia de Zamora

La Comisión Territorial de Patrimonio de Zamora, presidida por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha informado favorablemente más de 90 expedientes relacionados con la protección, conservación y mejora del patrimonio histórico, cultural y urbanístico de la provincia.

Entre las actuaciones más destacadas figura la autorización para la restauración interior de la iglesia de Santa María Magdalena, uno de los templos más emblemáticos de la capital zamorana, así como la adaptación a la normativa de incendios y accesibilidad del Palacio Episcopal de Zamora y la reforma de una vivienda anexa, promovidas por el Obispado de Zamora.

La Comisión ha aprobado treinta expedientes relativos a Bienes de Interés Cultural (BIC) y conjuntos histórico-artísticos.

Entre ellos se incluyen también el derribo de un edificio en la Ronda de Santa Ana y de una nave en la Bajada de San Martín, impulsados por el Ayuntamiento de Zamora, o la remodelación de la cubierta del tañadero de la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina en Toro.

Uno de los bloques más numerosos corresponde a la restauración de patrimonio mueble, con la aprobación de intervenciones en 18 tallas, lienzos e imágenes religiosas repartidas por distintos municipios de la provincia, como Abelón, Bermillo de Sayago, Fresnadillo, Gamones, Moral de Sayago, Torregamones, Valer de Aliste o Vega de Nuez, entre otros.

En el ámbito arqueológico, la Comisión ha informado veintiséis expedientes, entre ellos actuaciones en el entorno sur de la catedral de Zamora, intervenciones en la muralla de la ciudad y trabajos vinculados a obras urbanas y energéticas en distintos puntos de la provincia.

También se han analizado 11 expedientes de planeamiento urbanístico, destacando la aprobación de las normas urbanísticas municipales de Morales del Rey y varias modificaciones del planeamiento en Toro.

Por último, se han emitido informes favorables a 26 proyectos de rehabilitación, como la instalación de un aseo público en el entorno del mercado de la Plaza de San Julián o mejoras en elementos interiores de la iglesia de Santa María Magdalena.

Desde la Delegación Territorial, la Junta ha aprovechado la reunión para lamentar el fallecimiento del sacerdote diocesano José Ángel Rivera de las Heras, trasladando su pésame a familiares y allegados.