Aprobada en pleno una modificación presupuestaria por valor de 6,8 millones en el Ayuntamiento de Zamora.

El Pleno del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado este jueves una modificación de crédito por un total de 6.890.118 euros, en esta sesión en la que también se dio cuenta de la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2025.

Del montante total, algo más de dos millones de euros se destinan a créditos extraordinarios, mientras que 4,8 millones se emplearán en suplementos de crédito para reforzar distintas partidas del presupuesto en vigor.

Entre las principales novedades incluidas en los suplementos de crédito destaca la consignación de 120.000 euros para la puesta en marcha de una exposición internacional con motivo del 80 aniversario de la exposición de los artistas españoles de la Escuela de París en Praga, una iniciativa de carácter cultural con proyección exterior.

Las partidas extraordinarias de mayor cuantía se centran en la adecuación y mejora de diversas zonas verdes, con una dotación de 500.000 euros, así como 200.000 euros para actuaciones en centros educativos de la ciudad.

El Pleno, también ha aprobado una partida de 150.000 euros destinada a la expropiación de un inmueble en la avenida de la Feria, una actuación que permitirá liberar un nuevo tramo de la muralla y avanzar en la recuperación del patrimonio histórico de la capital zamorana.

A estas inversiones se suman otras actuaciones de menor cuantía, como la remodelación de la fuente de la Cascada en Valorio, la fuente de la calle Donantes de Sangre, intervenciones en el parque de León Felipe y la remodelación de la fuente del parque Eduardo Barrón.

En la misma sesión plenaria el concejal de Vox, Javier Martín, solicitó la retirada de la bandera palestina del balcón del Consistorio.

Minuto de silencio por las víctimas de violencia de género

La sesión plenaria comenzó con dos minutos de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género registradas durante el último mes, un gesto institucional que volvió a mostrar el compromiso del Ayuntamiento con la condena hacia la violencia machista.