Vuelve el gran premio de ciclismo a Muelas del Pan de la mano de la Diputación y Caja Rural de Zamora

Vuelve el ciclismo a lo grande en Muelas del Pan de la mano de la Diputación y Caja Rural de Zamora. Caja Rural de Zamora.

El ciclismo vuelve a rodar por las carreteras zamoranas el próximo 8 de marzo con la disputa del 'Gran Premio Muelas del Pan – Caja Rural – Diputación de Zamora', una de las pruebas más longevas del calendario nacional élite y sub-23.

La carrera ha sido presentada este miércoles en la sede central de Caja Rural de Zamora, donde se ha desvelado un recorrido de 165 kilómetros, con salida en Zamora y meta en Muelas del Pan.

En el acto han participado el delegado de Deportes de la Diputación de Zamora, Juan del Canto; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural, Narciso Prieto; el alcalde de Muelas del Pan, Luis Alberto Miguel; el presidente del Club Ciclista Cadalsa, Lale Cubino; y el director de carrera, Adrián Gumiel.

La competición, organizada por el Club Ciclista Cadalsa, buscará sucesor al vencedor de 2025 y lo hará con un trazado que incrementa el protagonismo de Muelas del Pan en el desenlace, con varios pasos previos a la meta para aumentar la emoción.

“Estamos encantados de apoyar una competición decana del calendario nacional”, señaló Narciso Prieto, mientras que el alcalde destacó que el nuevo recorrido “dará más emoción a la prueba”.

Juan del Canto subrayó el respaldo de las instituciones y animó a los aficionados “a vivir la llegada y a aplaudir a los ciclistas a lo largo del recorrido”.

Lale Cubino también se mostró “orgulloso de organizar una prueba de este nivel”, y Adrián Gumiel puso en valor el impacto organizativo y la salida desde el centro de Zamora, que permitirá “dar una imagen preciosa de la ciudad”.

El itinerario llevará al pelotón por la conocida “carretera de los infiernos”, con pasos por Ricobayo, Bermillo de Sayago, Villalcampo y un último bucle decisivo antes del final en Muelas del Pan.

29 equipos y seguimiento en directo

Un total de 29 equipos nacionales tomarán la salida, con presencia de filiales de estructuras profesionales y una amplia representación territorial. La organización prevé un fin de semana con más de 250 personas entre ciclistas y staff en la provincia.

La carrera contará con seguimiento en directo a través de la red social X y contenido exclusivo en Instagram, con imágenes y vídeos de la gran clásica zamorana.