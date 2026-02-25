Ramajo exige al Gobierno que use los impuestos para mejorar las infraestructuras de CyL y no para “pagar a los separatistas”

El diputado por Zamora del Partido Popular, Óscar Ramajo Prada, ha denunciado en el Pleno en el Congreso que el Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando los impuestos de los ciudadanos para “seguir pagando a los separatistas” en lugar de destinarlos al mantenimiento y mejora de infraestructuras.

Ramajo realizó estas declaraciones durante la defensa de una moción del PP contra la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en esta legislatura.

La “incapacidad e ineptitud manifiesta” del Ejecutivo para presentar y aprobar unas nuevas cuentas está perjudicando la financiación de infraestructuras y servicios públicos en todas las comunidades autónomas, afirmó el diputado popular.

“Sin Presupuestos Generales no hay control, y sin control no hay democracia”, afirmó el parlamentario zamorano, quien acusó al presidente del Gobierno de “huir del control parlamentario” para destinar recursos a acuerdos políticos en lugar de invertirlos en carreteras, ferrocarril o infraestructuras estatales, según sostuvo el diputado popular, llevan “ocho años sin el mantenimiento correcto”.

Reclamaciones para Castilla y León

Durante su intervención, Ramajo exigió al Ejecutivo central que cumpla los compromisos pendientes con Castilla y León, como la finalización de infraestructuras viarias y ferroviarias, el refuerzo de la capacidad de conexión eléctrica para el desarrollo industrial y la garantía de conectividad digital en el medio rural.

El diputado contrapuso el modelo del Gobierno autonómico presidido por Alfonso Fernández Mañueco, que, según defendió Ramajo, se basa en la “gestión eficaz y los resultados”, frente al Ejecutivo, al que responsabilizó del “caos en las infraestructuras” y del “castigo permanente” a Castilla y León.

El diputado por Zamora, Óscar Ramajo durante su intervención en la Sesión Plenaria Sesión n° 162 24/02/2026 del Congreso. Jaime González

Óscar Ramajo también acusó a los socialistas de Castilla y León de respaldar el modelo del presidente del Gobierno, sosteniendo que su comunidad autónoma “no entra en los planes de futuro del Ejecutivo”.

Ramajo terminó asegurando que la falta de un modelo de financiación adecuado ha provocado un déficit acumulado de 8.300 millones de euros en la financiación estatal de los servicios esenciales en Castilla y León.