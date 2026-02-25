Meliza 2026 roza los 25.000 visitantes y deja un impacto económico de más dos millones de euros en la provincia

Meliza 2026 deja un balance de más de dos millones de euros para la provincia con casi 25.000 visitantes.

Concluye la última edición de 'Meliza', la Feria Apícola Internacional de Zamora, confirmando su consolidación como uno de los grandes encuentros apícolas y divulgativos de toda España, rozando los 25.000 visitantes, muy por encima de los más de 20.000 registrados en años anteriores.

El evento ha experimentado un notable crecimiento tanto en asistencia como en actividad comercial. El volumen de negocio directo se ha situado cerca del millón de euros, con un incremento del 25% respecto a 2025 y un aumento significativo en la comercialización de miel.

En conjunto, el impacto económico en la provincia supera los 2 millones de euros, un 30% más que en la pasada edición.

Entre los grandes atractivos destacó la 'Colmena 360', que vio la luz por vez primera en esta edición, o el 'Túnel de la Miel', que recibió más de 1.000 visitas durante el desarrollo de la feria.

Conferencia en Meliza 2026.

Familias y escolares pudieron observar en directo el comportamiento de las abejas y buscar a la reina, en una experiencia que volvió a convertirse en uno de los reclamos estrella.

'Meliza' alcanzó los 187 stands de 110 empresas, ampliando su superficie hasta los 6.000 metros cuadrados, lo que ha permitido mejorar la imagen y profesionalización de los espacios.

La dimensión internacional también fue destacada, con representación de 13 países, que supusieron el 41% de los expositores profesionales.

La feria dejó además una altísima ocupación en hoteles, apartamentos turísticos y restaurantes durante todo el fin de semana, consolidándose como uno de los eventos con mayor retorno económico para el territorio.

Meliza 2026

Ante el crecimiento sostenido, la organización estudia reforzar la oferta hostelera dentro del recinto y ampliar talleres infantiles y actividades complementarias en próximas ediciones.

La siguiente edición será del 19 al 21 de febrero de 2027 coincidiendo con el tercer fin de semana del mes.