Intenta acuchillar a unos agentes de la Guardia Civil que le ayudaban tras autolesionarse en Benavente

Imagen de archivo del puesto de mando de la Guardia Civil de Benavente (Zamora)

Un hombre ha intentado acuchillar esta pasada noche a unos agentes de la Guardia Civil de Benavente que acudieron en su auxilio junto a la Policía Municipal tras autolesionarse consumiendo gran cantidad de droga.

Los agentes locales y del Instituto Armado fueron requeridos para acudir a un domicilio de la localidad benaventana por intento de autolesión de una persona. A su llegada, se encontraron a un hombre inconsciente en la cocina que, según manifestaron los compañeros de la vivienda, podría haber consumido una gran cantidad de droga, según fuentes de la Guardia Civil.

Tras ello, los agentes alertaron a los servicios médicos y estos les dieron las indicaciones precisas para realizar los primeros auxilios hasta su llegada. En ese momento, el hombre se levantó repentinamente y de forma agresiva.

Acto seguido, siempre según estas fuentes oficiales, cogió un cuchillo y se abalanzó contra los agentes intentando agredirles con el arma blanca. Finalmente, pudo ser reducido sin que nadie resultara herido.

El hombre fue trasladado para ser atendido en el hospital de Benavente, donde le dieron el alta y fue evacuado hasta dependencias del puesto principal de la Guardia Civil en calidad de detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa contra agente de la autoridad.

Durante la mañana de este miércoles, 25 de febrero, ha pasado a disposición judicial en el juzgado de instrucción, que ha decretado su puesta en libertad con cargos.