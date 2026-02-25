Fallece el sacerdote José Ángel Rivera de las Heras, una institución de la Iglesia y el patrimonio de Zamora

Presentación del nuevo libro 'La Catedral de Zamora en imágenes', editado por el Cabildo catedralicio y cuyo autor es José Ángel Rivera de las Heras. J. L. Leal / ICAL .

El sacerdote diocesano, José Ángel Rivera de las Heras ha fallecido este martes tras haber sido sometido recientemente a una intervención quirúrgica por un problema cardíaco.

Su muerte supone una importante pérdida para la vida cultural y patrimonial de la Diócesis de Zamora, donde desarrolló una intensa labor durante más de tres décadas.

Nacido en Zamora en 1960, en el barrio de San Frontis, fue ordenado sacerdote en 1990. A lo largo de su trayectoria desempeñó numerosos cargos, entre ellos Delegado Episcopal de Patrimonio, director del Museo Diocesano y del Archivo Histórico, Canónigo-Archivero y Deán-Presidente del Cabildo de la Catedral de Zamora.

Rivera de las Heras destacó especialmente por su compromiso con la conservación, estudio y difusión del patrimonio cultural eclesiástico, contribuyendo de manera decisiva al impulso del Museo Diocesano y a la puesta en valor de los fondos documentales y artísticos de la diócesis.

Además de su labor cultural, ejerció funciones pastorales y educativas como párroco, profesor del Centro Teológico Diocesano San Ildefonso y capellán, formando parte también de distintos órganos de gobierno y asesoramiento diocesano.

Desde la Diócesis de Zamora han expresado sus condolencias a la familia y a las comunidades parroquiales, destacando su “servicio fiel a la Iglesia” y su huella imborrable en la vida cultural y patrimonial de la provincia.