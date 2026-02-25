La Diputación de Zamora destina dos millones de euros para la renovación de las redes de abastecimiento de agua Prensa Diputación de Zamora.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora aprueba una inversión de 2 millones de euros para la Convocatoria de Renovación de Redes de Abastecimiento de Agua del presente año, unos 500.000 euros más que en el año 2025 y ampliable hasta los 2,6 millones.

El presidente, Javier Faúndez Domínguez, ha explicado que estas ayudas permitirán ejecutar entre 80 y 100 obras de renovación de redes, principalmente de fibrocemento, dirigidas a ayuntamientos y entidades locales menores, que deberán aportar el 10% del coste. Cada subvención aumenta hasta los 27.000 euros por municipio.

La convocatoria se publicará la próxima semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y los solicitantes dispondrán de 20 días hábiles para presentar las solicitudes. Las obras deberán ejecutarse entre enero de 2026 y junio de 2027.

Así lo ha desarrollado el presidente de la Diputación en la comparecencia de prensa después de la reunión de la Junta de Gobierno, acompañado por el diputado de Obras, Manuel Martín Pérez, y el vicepresidente segundo y diputado de Personal, Régimen Interior, Política Social y Familia, Ramiro Silva Monterrubio.

Más inversión también en comedores sociales

También, desde la Plaza de Viriato se ha dado luz verde a una nueva convocatoria de ayudas a los comedores sociales de la provincia, dotada con 800.000 euros, 100.000 más que el pasado año.

La Diputación financiará el funcionamiento de los 48 Centros Municipales Integrados (CEMI’s) existentes en la provincia, con ayudas destinadas a sueldos, víveres y gastos de mantenimiento, priorizando su función como espacios de convivencia para personas mayores en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Dos millones de euros y dos años para la conservación de carreteras

La Junta de Gobierno de la Diputación ha dado cuenta de la adjudicación del servicio de conservación del firme de las carreteras provinciales, por un importe de 2 millones de euros y una duración de dos años.