Detenida en Zamora por una compra de 500 euros sin pasar por caja: usaba alicates para quitar las alarmas

Detenida una mujer en Zamora tras intentar robar más de 500 euros en productos en un supermercado. Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de hurto en grado de tentativa en un supermercado de Zamora capital.

La detención pudo llevarse a cabo gracias al 'Plan Comercio Seguro', dispositivo especial de seguridad para la prevención y detección de grupos delincuenciales itinerantes en zonas comerciales.

Los hechos ocurrieron a última hora de la mañana del martes, cuando el 091 recibió el aviso de un robo en un establecimiento perteneciente a una conocida cadena nacional, situado en las inmediaciones de un centro comercial.

Según fuentes policiales, la mujer había sido sorprendida cuando intentaba abandonar el local con un carro lleno de productos, tras rebasar la línea de cajas sin abonarlos.

Al verse descubierta, la sospechosa huyó del lugar. Los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda en la zona y, tras una batida por los alrededores, la localizaron oculta detrás de una columna en el patio exterior de un instituto cercano.

La detenida, no residente en Zamora y con antecedentes policiales, llevaba dos alicates de corte presuntamente utilizados para inutilizar dispositivos de alarma. El valor de los productos que pretendía sustraer superaba los 500 euros.

Tras su arresto, fue trasladada a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Desde la Policía Nacional recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana y la coordinación con los responsables de los comercios para prevenir este tipo de delitos y reforzar la seguridad en las zonas comerciales.