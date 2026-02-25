Un operario de los servicios de limpieza de Zamora en un parque de la capital.

El Ayuntamiento de Zamora avisa: estas son las calles donde se fumigará contra la procesionaria

Recalcan que los productos que se van a aplicar son ecológicos e inocuos, aunque, como medida de precaución.

El Ayuntamiento de Zamora informa de que durante este jueves 26, y viernes 27 de febrero, se llevarán a cabo tratamientos fitosanitarios contra la oruga del pino en distintos espacios verdes del municipio.

Según ha comunicado el servicio de Parques y Jardines, los trabajos de fumigación se realizarán en el Bosque de Valorio, el Parque de los Tres Árboles, Las Pallas, la Ladera de Villalpando y el Parque Consejo de Europa.

El Consistorio recalca que los productos que se van a aplicar son ecológicos e inocuos, aunque, como medida de precaución, se recomienda a los viandantes evitar el tránsito por las zonas afectadas mientras se estén desarrollando los tratamientos.

Esta actuación forma parte de las labores periódicas de control y prevención de plagas en las zonas verdes de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen estado de los espacios públicos.