Atrapado en su turismo un octogenario tras salirse de la vía en la provincia de Zamora: trasladado a León

Un varón de unos 83 años ha resultado herido tras la salida de vía de un turismo en la ZA-L-2454, en San Vitero (Zamora), dirección Torre de Aliste, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 17:01 horas de la tarde de este jueves y el hombre se encontraba atrapado en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, al Consorcio Provincial de Bomberos de Zamora, que movilizan a los bomberos de Aliste, y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil, un equipo médico de Alcañices y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atiende a un varón de unos 83 años que es trasladado posteriormente en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León.