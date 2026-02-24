Sumar lleva al Congreso una PNL por las paradas de tren en Sanabria con críticas del PP y Vox: Dos robos ferroviarios

Zamora

Sumar lleva al Congreso una PNL para los trenes de Zamora con críticas del PP y Vox: "Dos robos ferroviarios"

La iniciativa, debatida este martes en la Comisión de Transportes, plantea una línea Avant con paradas intermedias, más coordinación con la Junta y dos idas y vueltas diarias del regional entre Valladolid, Zamora y Puebla de Sanabria.

Publicada

La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso ha debatido este martes una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Plurinacional Sumar sobre la infraestructura ferroviaria en Zamora, centrada en la pérdida de servicios en Sanabria AV y en la mejora de la conexión diaria de la provincia con Madrid.

La iniciativa, registrada con el número 161/002895, parte del impacto que ha tenido la reorganización de servicios de Renfe, con la supresión de dos paradas en Sanabria AV, una decisión que, según el texto, también repercute en Zamora capital por su relación cotidiana con las comarcas como núcleo de servicios.

Durante la defensa de la propuesta, el diputado de Sumar Félix Alonso pidió al Ministerio que actúe para “corregir la situación” y sostuvo que existe “una oportunidad para demostrar que la cohesión territorial no es sólo una palabra hueca”. En su intervención, subrayó que “el transporte público (...) es un derecho social” y defendió que las decisiones de eficiencia económica no pueden dejar atrás a los usuarios de territorios más vulnerables.

Qué pide la proposición

La PNL, impulsada por Sumar y debatida con una transaccional pactada con el Grupo Socialista, plantea varias líneas de actuación. En primer lugar pide al Gobierno que mantenga y refuerce la mejora de los servicios ferroviarios en el entorno de Sanabria y Zamora, tanto en alta velocidad como en los trayectos convencionales, con una oferta adaptada a la movilidad diaria y compatible con criterios de eficiencia y sostenibilidad.

Entre sus propuestas, plantea estudiar nuevas Obligaciones de Servicio Público (OSP), en colaboración con la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos implicados, para garantizar la movilidad recurrente y la accesibilidad laboral entre Sanabria, Zamora, Medina del Campo, Segovia y Madrid.

En ese marco, la iniciativa defiende la puesta en marcha de una línea Avant entre Sanabria y Madrid —o entre Zamora y Madrid— con paradas intermedias en Medina del Campo y Segovia.

El texto también apuesta por mejorar la intermodalidad entre la alta velocidad y los servicios de media distancia en la provincia de Zamora, mediante ajustes de horarios y enlaces, y propone explorar fórmulas de cofinanciación y bonificación de abonos con la Junta, siguiendo modelos ya aplicados en otras comunidades autónomas.

Además, reclama que se siga evaluando el impacto del nuevo esquema de servicios comerciales en Sanabria AV —incluyendo plazas disponibles, tiempos de viaje y distribución horaria— para introducir correcciones si fueran necesarias.

Por último, la PNL propone elevar a dos relaciones diarias de ida y vuelta el actual servicio regional de media distancia entre Valladolid, Zamora y Puebla de Sanabria, con el objetivo de mejorar la conexión entre los trenes convencionales y la alta velocidad.

El PSOE asegura que Transportes trabaja ya en una solución

Por parte del Grupo Socialista, la diputada López enmarcó el debate en términos de “oportunidades, fijación de población y futuro para Zamora y para Castilla y León” y aseguró que el Ministerio de Transportes está trabajando para recuperar la frecuencia de primera hora.

“El Ministerio de Transportes lleva tiempo trabajando en una solución para recuperar esa frecuencia de primera hora”, afirmó, antes de añadir que ha sido “el propio ministro el que ha anunciado que en las próximas semanas habrá una solución definitiva”.

La representante socialista defendió que no se está ante “un desmantelamiento del servicio”, sino ante “un ajuste puntual que se está corrigiendo con responsabilidad”, y presentó la enmienda pactada con Sumar como una vía para hacer la propuesta “jurídicamente sólida y técnicamente viable”, ajustada a la normativa europea sobre OSP.

Patricia Rueda (Vox) critica la iniciativa

La diputada de Vox Patricia Rueda cuestionó que Sumar lleve a la comisión una propuesta sobre una materia que, a su juicio, debería resolver desde el propio Gobierno. En su intervención, calificó el debate de “muestra más de la esterilidad del debate público en esta comisión y de la hipocresía política”.

Rueda vinculó además la iniciativa al contexto electoral en Castilla y León y cargó contra el ministro de Transportes, con un discurso muy duro sobre la gestión ferroviaria del Ejecutivo.

Óscar Ramajo, muy crítico durante su intervención

Óscar Ramajo (PP) acusa al Gobierno de “robar” servicios a Sanabria

La intervención más combativa contra la PNL llegó de la mano del diputado del PP Óscar Ramajo, que centró su discurso en la pérdida de frecuencias en Sanabria AV y en la ausencia, a su juicio, de una restitución real por parte del Ministerio.

Ramajo calificó el texto de Sumar como una “tomadura de pelo” y un “insulto a los sanabreses y a los zamoranos”, al entender que no reclama de forma explícita lo que, según defendió, exigen los usuarios: recuperar las paradas suprimidas y restablecer el “tren madrugador”.

El parlamentario popular cargó directamente contra el ministro Óscar Puente y contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que atribuyó la responsabilidad política de la supresión de servicios. En su intervención sostuvo que los vecinos de Sanabria y de A Gudiña ya no pueden desplazarse “con buenos horarios” para ir al médico, trabajar o estudiar y regresar en el día, y denunció que esa pérdida de conectividad afecta de lleno a la vida cotidiana en el territorio.

Ramajo fue más allá y habló de “dos robos ferroviarios” en Zamora en los últimos años. El primero, dijo, fue la supresión del “tren madrugador” en 2021; el segundo, la eliminación de paradas en Sanabria AV. Con esa expresión quiso reforzar la idea de que la provincia no ha sufrido un ajuste puntual, sino una merma continuada de servicios.

También reprochó al PSOE y al Ministerio que lleven meses anunciando una solución sin concretarla. Según afirmó, el Ejecutivo acumula “nueve meses mintiendo, mareando y haciendo absolutamente nada”, y criticó que los anuncios sobre posibles alternativas o recuperaciones no se hayan traducido en fechas cerradas ni compromisos firmes.

En esa línea, cuestionó que la iniciativa de Sumar se limite, a su juicio, a formulaciones genéricas sobre mejora de servicios, intermodalidad o monitorización de demanda. Para Ramajo, el texto “no pide nada concreto” sobre la reposición inmediata de las paradas perdidas, algo que sí —subrayó— recogen las enmiendas presentadas por el PP.

El diputado popular insistió en una cifra que utilizó como referencia del recorte: “antes Sanabria tenía 9 paradas y ahora tiene solo 6”. Desde ese punto de partida, reclamó recuperar “lo que le han quitado” a la comarca y volvió a poner el foco en el “madrugador” como una necesidad real para trabajadores, estudiantes y usuarios con citas médicas en Madrid.

Además, acusó a Sumar de actuar como “parapeto” del PSOE en lugar de exigir soluciones a su socio de Gobierno. A su juicio, la PNL y la transaccional pactada con los socialistas sirven para rebajar la presión sobre el Ministerio y aplazar una respuesta concreta a una reivindicación que en Zamora considera ya consolidada.

En su intervención puso de relieve el malestar social en Sanabria. Ramajo advirtió de que los vecinos “actuarán con contundencia” para recuperar las frecuencias, en un mensaje con el que trató de conectar el debate parlamentario con la protesta territorial.

Un debate con la despoblación y la movilidad diaria en el centro

Más allá del cruce de acusaciones, la sesión volvió a evidenciar que el tren se ha convertido en un asunto central en Zamora, no solo por la conexión con Madrid, sino por su impacto en la movilidad diaria, la prestación de servicios y la lucha contra la despoblación.

La propuesta de Sumar pone el foco en una mejora estructural del sistema —alta velocidad, media distancia, OSP e intermodalidad—, mientras PP y Vox insistieron en una respuesta más inmediata y en la restitución de frecuencias concretas. Ese choque de enfoque marcó un debate con fuerte carga territorial y política.