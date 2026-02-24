Sumar lleva al Congreso una PNL para los trenes de Zamora con críticas del PP y Vox: "Dos robos ferroviarios"

Sumar lleva al Congreso una PNL por las paradas de tren en Sanabria con críticas del PP y Vox: "Dos robos ferroviarios"

La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso ha debatido este martes una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Plurinacional Sumar sobre la infraestructura ferroviaria en Zamora, centrada en la pérdida de servicios en Sanabria AV y en la mejora de la conexión diaria de la provincia con Madrid.

La iniciativa, registrada con el número 161/002895, parte del impacto que ha tenido la reorganización de servicios de Renfe, con la supresión de dos paradas en Sanabria AV, una decisión que, según el texto, también repercute en Zamora capital por su relación cotidiana con las comarcas como núcleo de servicios.

Durante la defensa de la propuesta, el diputado de Sumar Félix Alonso pidió al Ministerio que actúe para “corregir la situación” y sostuvo que existe “una oportunidad para demostrar que la cohesión territorial no es sólo una palabra hueca”. En su intervención, subrayó que “el transporte público (...) es un derecho social” y defendió que las decisiones de eficiencia económica no pueden dejar atrás a los usuarios de territorios más vulnerables.

Qué pide la proposición

La PNL, impulsada por Sumar y debatida con una transaccional pactada con el Grupo Socialista, plantea varias líneas de actuación. En primer lugar pide al Gobierno que mantenga y refuerce la mejora de los servicios ferroviarios en el entorno de Sanabria y Zamora, tanto en alta velocidad como en los trayectos convencionales, con una oferta adaptada a la movilidad diaria y compatible con criterios de eficiencia y sostenibilidad.

Entre sus propuestas, plantea estudiar nuevas Obligaciones de Servicio Público (OSP), en colaboración con la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos implicados, para garantizar la movilidad recurrente y la accesibilidad laboral entre Sanabria, Zamora, Medina del Campo, Segovia y Madrid.

En ese marco, la iniciativa defiende la puesta en marcha de una línea Avant entre Sanabria y Madrid —o entre Zamora y Madrid— con paradas intermedias en Medina del Campo y Segovia.

El texto también apuesta por mejorar la intermodalidad entre la alta velocidad y los servicios de media distancia en la provincia de Zamora, mediante ajustes de horarios y enlaces, y propone explorar fórmulas de cofinanciación y bonificación de abonos con la Junta, siguiendo modelos ya aplicados en otras comunidades autónomas.

Además, reclama que se siga evaluando el impacto del nuevo esquema de servicios comerciales en Sanabria AV —incluyendo plazas disponibles, tiempos de viaje y distribución horaria— para introducir correcciones si fueran necesarias.

Por último, la PNL propone elevar a dos relaciones diarias de ida y vuelta el actual servicio regional de media distancia entre Valladolid, Zamora y Puebla de Sanabria, con el objetivo de mejorar la conexión entre los trenes convencionales y la alta velocidad.

El PSOE asegura que Transportes trabaja ya en una solución

Por parte del Grupo Socialista, la diputada López enmarcó el debate en términos de “oportunidades, fijación de población y futuro para Zamora y para Castilla y León” y aseguró que el Ministerio de Transportes está trabajando para recuperar la frecuencia de primera hora.

“El Ministerio de Transportes lleva tiempo trabajando en una solución para recuperar esa frecuencia de primera hora”, afirmó, antes de añadir que ha sido “el propio ministro el que ha anunciado que en las próximas semanas habrá una solución definitiva”.

La representante socialista defendió que no se está ante “un desmantelamiento del servicio”, sino ante “un ajuste puntual que se está corrigiendo con responsabilidad”, y presentó la enmienda pactada con Sumar como una vía para hacer la propuesta “jurídicamente sólida y técnicamente viable”, ajustada a la normativa europea sobre OSP.