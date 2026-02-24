Moraleja del Vino acogerá el Día de la Provincia y los Premios Tierras de Zamora el próximo 13 de junio: “Un homenaje a la provincia""

Moraleja del Vino acogerá el Día de la Provincia y los Premios Tierras de Zamora el próximo 13 de junio.

El Día de la Provincia de Zamora y la entrega de los Premios Tierras de Zamora 2026 se celebrarán el sábado 13 de junio en Moraleja del Vino, localidad anfitriona de esta edición, con un planteamiento similar al de la pasada edición en Villarrín de Campos, diseñado para extenderse durante toda la jornada, rendir homenaje a la provincia y a todos sus vecinos.

Así lo han avanzado en rueda de prensa el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, y el alcalde del municipio anfitrión, Roberto Álvarez Coco.

El programa del Día de la Provincia se estructurará en tres grandes partes tal y como avanza Javier Faúndez. En primer lugar, se celebrará el acto institucional, que incluirá la entrega de los Premios Tierras de Zamora.

Después, tendrá lugar la tradicional comida de autoridades de la provincia, y por último, para cerrar la jornada, tendrán lugar actividades culturales y festivas abiertas al público que se desarrollarán por la tarde y por la noche.

“Queremos un acto que dure, no que finalice por la mañana y no lo disfruten los vecinos”, subraya el presidente de la Diputación, destacando su carácter participativo y prolongado.

La jornada pretende ser “un homenaje a los vecinos de Moraleja del Vino y a todos los zamoranos de la provincia”, reforzando el sentimiento de identidad y pertenencia al territorio.

Intervención del alcalde de Moraleja del Vino

En cuanto a los Premios Tierras de Zamora, que alcanzan en 2026 su decimotercera edición, reconocen a personas y entidades de la sociedad civil en distintas categorías, como su solidaridad, trayectoria deportiva o ser embajadores de la provincia de Zamora, entre otras.

Según se explicó Faúndez, los galardones distinguirán a "personas físicas, entidades o personalidades de diferentes puntos de la provincia", reflejando la diversidad y el talento del territorio.

El fallo definitivo del jurado se dará a conocer el 29 de abril a las 14.00 horas, momento en el que se desvelarán los premiados de esta edición.

Situación del Agua Potable en Fermoselle o Fresno de la Ribera

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, se refirió también a la situación del abastecimiento de agua potable en varios municipios de la provincia afectados en los últimos días por episodios de turbidez derivados de las precipitaciones.

Según explicó, el escenario evoluciona de forma desigual, aunque con una tendencia general hacia la normalización.

En el caso de Fermoselle, la diputación provincial envió ayer un tráiler con agua embotellada para garantizar el suministro a la población mientras se está pendiente de la evolución de las analíticas. El presidente subrayó que se trata de una localidad de especial relevancia, lo que obliga a organizar una logística acorde a sus necesidades.

Además, anunció que durante la mañana hablará con el alcalde de la capital 'follaca' para evaluar la situación y planificar, si fuera necesario, nuevos envíos.

La situación ya se ha resuelto en Fresno de la Ribera, donde el abastecimiento ha quedado restablecido, y en el caso de Asturianos el problema está prácticamente solucionado.

Faúndez Domínguez insistió en que estos episodios suelen ser puntuales y están vinculados a las grandes lluvias recientes. “En condiciones normales, una vez cesan las precipitaciones, lo lógico es que en los próximos días volvamos a una cierta normalidad”, señaló, mostrando confianza en que la situación quede estabilizada a corto plazo en el conjunto de los municipios afectados.