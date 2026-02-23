La UNED celebra su jornada de puertas abiertas con 'Open Day Zamora': "Una alternativa universitaria pública de calidad"
Tendrá lugar en las Salas Polivalentes del Teatro Ramos Carrión de Zamora y se desarrollará en horario de 10:00 a 14:00 horas. La entrada será libre hasta completar el aforo.
La UNED Zamora celebrará el próximo martes 3 de marzo de 2026 una Jornada de Puertas Abiertas, dirigida a estudiantes, familias, centros educativos y ciudadanía en general, con el objetivo de dar a conocer su oferta académica y su modelo de enseñanza flexible.
'Open Day UNED Zamora' como se denomina a la jornada, tendrá lugar en las Salas Polivalentes del Teatro Ramos Carrión, en la capital zamorana, y se desarrollará en horario de 10:00 a 14:00 horas. La entrada será libre hasta completar el aforo.
La jornada está especialmente orientada a estudiantes de Bachillerato, que podrán conocer de primera mano las titulaciones que ofrece la universidad, el acceso sin nota de corte ni límite de plazas y las posibilidades que brinda la educación semipresencial y online.
Como complemento, también, se han programado diferentes charlas informativas para ayudar a los jóvenes en su proceso de decisión académica y profesional.
Desde UNED Zamora destacan que esta iniciativa pretende mostrar una alternativa universitaria pública y de calidad, en un ambiente dinámico y participativo, acercando su metodología de enseñanza flexible a quienes estén valorando continuar su formación superior.
El 'Open Day' contará además con un componente lúdico, con la entrega de merchandising para los asistentes y música en directo a cargo de Miguel Álvarez Inadaptado y otras actividades complementarias.
La UNED Zamora ha invitado a toda la comunidad educativa y a cualquier persona interesada en ampliar o retomar su formación académica o profesional a participar en esta jornada y conocer de cerca el modelo educativo que caracteriza a la universidad.