Rescatados 14 menores de Mojados tras quedar atrapadas sus furgonetas en un camino de Villaralbo por el GPS

Rescatados 14 menores de Mojados tras quedar atrapadas sus furgonetas en un camino embarrado de Villaralbo por el GPS

El personal del Parque de Bomberos de Zamora Centro auxiliaron este martes por la tarde a 14 menores de un centro de acogida de Mojados (Valladolid) y a cuatro adultos después de que las dos furgonetas en las que viajaban quedaran inmovilizadas por el barro en un camino rural del término municipal de Villaralbo (Zamora).

El grupo se desplazaba para presenciar el partido de fútbol de Tercera RFEF entre el CD Villaralbo y la UD Santa Marta de Tormes, encuentro que se saldó con victoria visitante por 0-1.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso pasadas las 20.30 horas.

Según fuentes de la Guardia Civil, el navegador condujo por error a los vehículos hasta el Camino del Prado, una vía rural paralela al río que, debido a las abundantes lluvias registradas en las últimas semanas, se encontraba completamente embarrada.

Ante la imposibilidad de retirar las furgonetas con una grúa de asistencia en carretera, hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Zamora y una patrulla del puesto de Carbajales de la Guardia Civil.

La intervención se resolvió gracias a la colaboración de un vecino de Villaralbo, que acudió con un tractor para facilitar las labores, y tras la retirada de un árbol que obstaculizaba el acceso al camino.

Ambos vehículos pudieron ser conducidos hasta una vía transitable y, sobre las 23.15 horas, el grupo reanudó su viaje sin que se registraran daños personales, según informaron fuentes de la Diputación de Zamora.