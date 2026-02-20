Zamora inaugura una nueva edición de La Comunidad del Sereno, el programa de ocio saludable
La iniciativa cuenta con la colaboración de diversas entidades locales y está cofinanciada por el Ministerio de Sanidad, a través del Plan Nacional sobre Drogas.
Más información: La divulgadora Bea Barrio abre la Ruta Guiada al comercio local 'Zamora se compra'
El Ayuntamiento de Zamora inaugura hoy la edición 2026 de La Comunidad del Sereno, un programa de ocio saludable dirigido a jóvenes de entre 10 y 17 años, con el objetivo de fomentar hábitos responsables y prevenir el consumo de alcohol y otras sustancias.
La Plaza de la Marina acogerá esta tarde, entre las 18:00 y las 21:00 horas, la fiesta de inicio de esta iniciativa, enmarcada en el IV Plan Municipal sobre Drogodependencias y otras Conductas Adictivas.
La jornada contará con actividades especiales como talleres creativos, propuestas deportivas, grafitis y animación para dar la bienvenida a los participantes.
El programa ofrece alternativas de ocio atractivas y saludables para niños y adolescentes, rompiendo la asociación entre diversión y consumo de sustancias, al tiempo que promueve el uso responsable del tiempo libre y de las nuevas tecnologías.
La edición 2026 se desarrollará en dos fases, hasta el 24 de mayo y del 25 de septiembre al 15 de noviembre, con actividades los fines de semana en la Plaza de la Marina, la Ciudad Deportiva y otros espacios de la ciudad de Zamora.
La iniciativa cuenta con la colaboración de diversas entidades locales y está cofinanciada por el Ministerio de Sanidad, a través del Plan Nacional sobre Drogas.