Zamora se cita en la Biblioteca para correr con el Corazón por Hugo gracias a ‘Cuando todo parecía perdido’

La Biblioteca Pública de Zamora acogerá el próximo martes 24 de febrero, a las 19.00 horas, la presentación de ‘Cuando todo parecía perdido’, un libro solidario cuya recaudación se destinará íntegramente a la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

El acto se celebrará en el salón de actos y contará con la intervención de Luis Pertejo Martín, impulsor de la librería de segunda mano Volumen 2, uno de los espacios culturales más reconocibles de la ciudad, que se encargará de conducir la presentación.

La obra se plantea como un puente entre literatura y solidaridad: un proyecto nacido desde la sensibilidad y el compromiso para respaldar el trabajo de Corriendo con el Corazón por Hugo, una entidad centrada en acompañar a personas, familias y cuidadores que conviven con una enfermedad poco frecuente.

El volumen incorpora, además, las ilustraciones de Carlos Fernando Fondón Zaballa, que suma al proyecto su mirada artística y un gesto de altruismo. La publicación ha sido posible gracias al apoyo de Laboral Kutxa en Zamora, cuya colaboración ha resultado clave para que esta iniciativa solidaria viera la luz.