La moda ‘therian’ llega a Castilla y León: los jóvenes que caminan a cuatro patas y ladran porque se sienten animales

Jóvenes que caminan a cuatro patas y ladran porque se sienten animales @theriansuruguay

Hace ya muchos años, al torero Rafael el Gallo le presentaron a José Ortega y Gasset. El diestro preguntó qué que era eso de ser filósofo. Cuando le explicaron lo que era, espetó un gracioso “Hay gente pa tó”.

Pues bien, la sociedad actual es un reflejo de esta mítica frase. Y ahora se ha puesto de moda lo de ser therian. Si no sabe lo que es, siéntese. El término proviene de therianthropy (teriantropía), un concepto que alude a personas que sienten una conexión profunda con un animal no humano, ya sea a nivel espiritual, psicológico o identitario.

Es decir, que son jóvenes que se sienten animales. Sí, hay “hay gente pa tó”. Y como pasa con las modas, suelen llegar a todos los lados, y más ahora con las redes sociales. Castilla y León no escapa de ello.

Así, para este viernes 20 de febrero a las 20:30 horas, el Parque de la Marina (Zamora) acogerá una 'Quedada Therian', un encuentro que reúne a jóvenes y aficionados a la cultura, una tendencia que gana visibilidad en redes sociales y espacios públicos de toda España.

El cartel del evento que ha sido publicitado por una cuenta de Instagram anuncia una tarde-noche de actividades lúdicas y creativas en torno a esta subcultura, que mezcla identidad, expresión artística y comunidad.

Cartel que anuncia la quedada en Zamora therian.zamora

La quedada de Zamora propone un programa variado con un taller de creación y mejora de máscaras, donde los asistentes podrán personalizar o perfeccionar sus diseños.

Una competición de saltos y quadrobics, una de las prácticas más visibles de esta tendencia y una ronda de aullidos en grupo, una actividad simbólica que refuerza la sensación de “manada”.

Habrá también juegos por equipos (reto cazador vs manada), dinámicas cooperativas con temática animal. Y por supuesto, fotos grupales aesthetic, pensadas para compartir en redes sociales, que algo así tiene que quedar para la posteridad.

Normas

Eso sí, también hay unas normas de convivencia que aparecen en el cartel, lo hacen “para garantizar el respeto y la convivencia en el espacio público”:

Ante todo piden “respeto total (cero hate)”, no molestar a otras personas del parque., traer agua y algo para merendar y si eres menor, “avisa en casa”.

La expansión de la cultura therian ha generado curiosidad y también controversia. Psicólogos y sociólogos señalan que, en muchos casos, estas prácticas pueden entenderse como formas de exploración identitaria en la adolescencia, una etapa marcada por la búsqueda de pertenencia y expresión individual.

Por otro lado, asociaciones juveniles destacan el valor positivo de estos espacios como alternativas de ocio saludable al aire libre, que fomentan la creatividad, el ejercicio físico y la socialización.

Qué gran razón llevaba Rafael el Gallo.