Meliza convierte a Zamora este fin de semana en la reina mundial de la miel: "Es la mejor feria de España"

Meliza 2026, la VII Feria Apícola Internacional, ya ha abierto sus puertas este viernes y convierte a Zamora este fin de semana en escenario mundial de la apicultura.

El evento, que se celebra en el recinto ferial de Ifeza, ocupa una superficie de 6.000 metros cuadrados y en esta edición están presentes cerca de 200 expositores procedentes de trece países.

Durante el acto inaugural, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha destacado el compromiso de la institución con un sector que calificó "en auge, sostenible y generador de empleo" en el medio rural.

Inauguración de Meliza 2026

Acompañado por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y el secretario técnico de Apis Durii, Francisco Alonso, Faúndez subrayó que Meliza es ya un referente europeo donde se dan cita las innovaciones e investigaciones más punteras.

La consejera ha destacado a la feria como un referente y como "la mejor feria de España y Portugal y de las primeras de Europa", señaló en la inauguración.

Por su parte, el director de la feria, Francisco Alonso, ha asegurado que reunir a las grandes empresas mundiales del sector en Zamora "debe hacernos sentir orgullosos".

Inauguración de Meliza 2026

Con una previsión de 20.000 visitantes, la feria no solo atrae a profesionales, sino también a un público general que tiene a su disposición para probar y comprar miel de la provincia y de toda España.

La gran novedad de este año es la experiencia inmersiva 'Colmena 360', un espectáculo audiovisual único que permite a los asistentes adentrarse en la vida de las abejas.

A través de grandes pantallas LED en una sala oscura, los visitantes pueden observar el comportamiento de una colmena a una escala diez veces superior a la real, apreciando detalles imposibles de ver a simple vista.

Inauguración de Meliza 2026

Un fin de semana en el que Zamora reafirma con Meliza su liderazgo en este sector primario con un evento que reunirá a miles de profesionales, ponentes, científicos y visitantes que disfrutarán de experiencias inmersivas, conferencias y, por supuesto, la degustación de las mejores mieles del mundo.