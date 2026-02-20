La Diputación de Zamora recibe al piloto benaventano Carlos Blanco: "Ejemplo de superación y compromiso social"

La Diputación de Zamora ha recibido al piloto benaventano Carlos Blanco, motociclista discapacitado y ejemplo de superación personal.

El encuentro tuvo lugar con el diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto Sevillano, quien puso en valor tanto su trayectoria deportiva como su destacada labor social.

Durante la recepción se subrayó especialmente el intenso trabajo motivador que Carlos Blanco desarrolla a lo largo de todo el año, llevando por toda España un mensaje de esfuerzo, resiliencia y optimismo.

Más allá de la actividad sobre las dos ruedas, el piloto dedica una parte fundamental de su actividad a impartir charlas motivadoras, cursos de conducción segura en vías públicas y formación en conducción deportiva en circuito, dirigidos a jóvenes, aficionados al motor y personas que atraviesan situaciones personales difíciles.

A través de sus redes sociales mantiene además un contacto directo con personas que han sufrido accidentes o momentos vitales complicados, a las que ofrece apoyo y transmite la idea de que, pese a cualquier adversidad, siempre es posible seguir adelante.

También colabora en eventos emblemáticos del mundo del motor, como la carrera urbana de La Bañeza, y la participación en una charla dentro de la concentración invernal 'Motauros', consolidando su papel como divulgador de valores ligados al deporte y a la seguridad vial.

En todas estas acciones, el piloto lleva el nombre de Zamora por todo el país, contribuyendo a dar visibilidad a la provincia y a sus gentes.

En el Campeonato de España de Velocidad, disputado en cuatro pruebas, dos en el circuito de Cheste (Valencia) y dos en Cartagena, Carlos Blanco se proclamó subcampeón de España en la categoría de 1000 cc, ampliando un palmarés que incluye ya tres campeonatos de España, dos subcampeonatos, un tercer puesto y seis años consecutivos compitiendo en la Copa de España.

Carlos Blanco junto al diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto. Prensa Diputación de Zamora.

Este año, el piloto participó en una exigente carrera de resistencia de tres horas formando equipo con otro piloto discapacitado frente a participantes sin limitaciones físicas, logrando un destacado tercer puesto en su categoría de más de 240 caballos y la cuarta posición en la clasificación general entre 15 equipos.

En la modalidad 'offroad' se inició la temporada con una experiencia deportiva y personal en Marruecos, recorriendo durante nueve días zonas de dunas y áreas alejadas del turismo convencional, con una media diaria de 350 kilómetros.

Además, Carlos Blanco ha competido en pruebas nacionales de referencia como la Baja Aragón, Baja Extremadura y el Rallye TT Cuenca, así como en las pruebas 4x4 Baja de Guadalajara y Baja de Écija, formando parte del equipo Parabaja.

La Diputación de Zamora reconoce a Carlos Blanco, no solo por sus éxitos deportivos, sino, especialmente, su capacidad para convertir el deporte en una herramienta de inspiración social y en un ejemplo de superación personal.