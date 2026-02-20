La Diputación de Zamora abre el lunes las inscripciones para el campamento de San Pedro de las Herrerías: fechas y precio

La Diputación de Zamora abrirá este lunes, 23 de febrero, el plazo de inscripción para el Campamento de Verano de San Pedro de las Herrerías, una iniciativa que oferta 90 plazas para menores de entre 8 y 16 años residentes en la provincia.

El plazo para presentar las solicitudes se extenderá hasta el próximo 2 de marzo, pudiendo realizarse el trámite tanto de forma presencial en la sede de la institución provincial como de manera telemática a través de su sede electrónica.

En el caso de que se supere la oferta de plazas, la Diputación ha previsto la celebración de un sorteo público el día 9 de marzo en el Palacio de la Encarnación para asignar las vacantes definitivas.

El campamento, que se desarrollará del 2 al 9 de agosto con un precio de 100 euros, propone un programa de inmersión en el patrimonio natural y cultural de la provincia. Organizado por el Servicio de Juventud, el proyecto busca fomentar la actividad física y el respeto al medio ambiente, poniendo especial énfasis en el conocimiento de la fauna de la Sierra de la Culebra y la prevención de incendios.

A través de juegos temáticos y deportes autóctonos, los participantes podrán descubrir las tradiciones y leyendas de las distintas comarcas zamoranas, promoviendo al mismo tiempo valores de responsabilidad individual, higiene y convivencia en las tiendas.

Cartel del campamento

La programación diseñada para esta edición incluye actividades de aventura, como circuitos de tirolinas y tiro con arco, junto a talleres formativos de astronomía, flora y estampación. Entre las propuestas destacan dinámicas lúdicas vinculadas a la historia local, como el "Cluedo de Zamora" o el juego de "Salvar a Doña Urraca".

Además, e itinerario contempla tres excursiones para conocer el entorno: una visita a Villardeciervos, el recorrido por la Ruta de los Forjadores en Mahíde y una estancia en El Arca de Noé, en San Juan del Rebollar, donde los jóvenes podrán aprender sobre protección ambiental en un museo al aire libre.

Desde la institución provincial se ha subrayado que la actividad cuenta con todas las garantías de seguridad, incluyendo vigilancia las 24 horas, atención sanitaria permanente y la supervisión de monitores profesionales.

Asimismo, se mantendrá un contacto diario con las familias para informar sobre el desarrollo de una convivencia que pretende, más allá del ocio, generar lazos de amistad y un mayor arraigo de los jóvenes con los recursos tradicionales y los parajes naturales de su provincia.