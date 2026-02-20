Convocadas las ayudas para la gestión de residuos plásticos en explotaciones de la provincia de Zamora: se destinan 30.000€

La Diputación de Zamora ha publicado la convocatoria de ayudas destinadas a la gestión de residuos plásticos no peligrosos generados en explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia.

Las cooperativas agroalimentarias interesadas disponen de un plazo de 30 días hábiles, a contar desde mañana, para presentar sus solicitudes.

El extracto de las bases aparece publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y corresponde a una convocatoria tramitada por el Servicio de Medio Ambiente, aprobada el pasado 11 de febrero en Junta de Gobierno.

La institución provincial destina a esta línea de subvenciones un total de 30.000 euros. Podrán optar a estas ayudas las cooperativas agroalimentarias con sede en la provincia de Zamora que estén inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de Castilla y León.

Las subvenciones cubrirán gastos directamente vinculados a la puesta en marcha de servicios de gestión de residuos plásticos no peligrosos, como los procedentes del ensilado, empacado, cuerdas de polipropileno, mangas de riego o plásticos de invernadero, que deberán ser entregados a gestores autorizados para su reciclaje.

La convocatoria viene dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 2026 del área de Medio Ambiente, impulsado desde 2021 respondiendo al compromiso de la Diputación de ofrecer una solución técnica y ambiental a este problema creciente en el sector agrario.

Quedan excluidos expresamente los envases de productos fitosanitarios y zoosanitarios.

Las solicitudes y la documentación necesaria pueden consultarse en la sede electrónica de la Diputación de Zamora.