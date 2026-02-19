Zamora se vuelca con el piragüismo: gala autonómica el sábado y Campeonato de Invierno el domingo en Monte la Reina

Presentación con el cartel en la mano de los protagonistas. Caja Rural de Zamora

La presentación, en Caja Rural de Zamora, reúne a instituciones y Federación para un fin de semana con premios, jóvenes promesas y 3.000 metros de competición.

Zamora acoge este fin de semana dos citas destacadas del calendario regional: la Gala de Piragüismo de Castilla y León, el sábado 21 de febrero a las 18.00 horas en el Teatro Ramos Carrión, y el II Campeonato de Castilla y León de Invierno de 3.000 metros, el domingo 22 de febrero por la mañana en Monte la Reina.

La presentación se ha celebrado en Caja Rural de Zamora, desde donde se animó a la ciudad a vivir “un fin de semana de piragüismo” con el reconocimiento a los mejores deportistas y la competición en un Duero “en su momento de plenitud”.

Gala con 70 premiados y dos menciones especiales

El presidente de la Federación, que admitió que “barrer para casa” ayuda a traer la gala por segundo año a Zamora, detalló que se entregarán premios a la regularidad a 70 deportistas de base (cadete e infantil, alevín, benjamín y prebenjamín) tras nueve pruebas de la temporada.

La gala sumará también los trofeos de distintas ligas, entre ellas la Liga de Sprint patrocinada por Caja Rural, además de reconocimientos a disciplinas como eslalon, aguas bravas y kayak cross.

Habrá dos menciones especiales: David Llorente, campeón del mundo de kayak cross en Atlanta, y Laura Pedruelo, bronce europeo en K1 1.000 metros. El grupo Doña Urraca pondrá el acento cultural al acto.

Monte la Reina, la alternativa por el estado de los ríos

El campeonato del domingo se traslada a Monte la Reina tras descartarse Valladolid por el caudal de los ríos. La Federación defendió la idoneidad del escenario por su estabilidad: “Es súper estable, súper seguro”.

Se esperan cerca de 150 deportistas de 20 clubes. Las salidas comenzarán a las 11.00 horas y la entrega de trofeos está prevista al finalizar la jornada, en el propio recinto.

Respaldo institucional

Diputación y patrocinadores destacaron el impulso del piragüismo en la provincia y su tirón en el entorno rural, y cerraron con una invitación clara a acudir tanto a la gala del sábado como a la competición del domingo.