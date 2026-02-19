Zamora se asoma a Navartur con dos potentes reclamos: el eclipse de agosto y el “boom” de Fromago

Presentación de la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora en Fitur

Zamora quiere que el público navarro la tenga en el radar este 2026. Y para eso se va a Navartur, la feria de turismo de Pamplona, que se celebra del 20 al 22 de febrero y cumple 20 años después de batir su récord de visitantes en la última edición.

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación llega a la cita dentro del stand de la Junta de Castilla y León, siguiendo el plan de promoción que arrancó en enero con su presencia en la Feria Internacional de Turismo Fitur, en Ifema.

Allí, y ahora en Navarra, el mensaje es el mismo: hay razones de sobra para hacer una escapada a Zamora este año.

El gran gancho del calendario es el eclipse solar del 12 de agosto, visible desde distintos puntos de la provincia y con el que el Patronato quiere despertar esa curiosidad casi infantil que provoca mirar al cielo cuando pasa algo extraordinario.

Junto a esa cita, la Diputación pondrá sobre la mesa otro reclamo más terrenal, pero igual de contundente: Fromago, la Feria Internacional del Queso de Zamora, que del 17 al 20 de septiembre llenará las calles de la capital.

La tercera baza es cultural. Las Edades del Hombre, que se puede visitar en Zamora hasta el 5 de abril, completa el tridente con el que la provincia busca atraer visitantes.

Desde el Patronato de Turismo valoran especialmente la presencia en Navartur por el perfil del público al que se dirige.

Es una feria con parte profesional, sí, pero sobre todo pensada para el visitante final, un viajero que, según destaca la Diputación, suele contar con un alto poder adquisitivo. En otras palabras: gente que decide, planifica… y viaja.