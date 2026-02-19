Uva de El Verdejo, la galga de un pueblo de Zamora que quiere ser la mejor de España: “Puede llegar a correr a 70 km/h”

De izquierda a derecha: Daniel García, Alfredo y Ricardo García junto a Uva de El Verdejo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Zaína de Nebrisa (Andalucía) y Uva de El Verdejo (Castilla y León) se verán las caras en la final del Campeonato de España de Galgos 2026 que se está celebrando en la localidad vallisoletana de Nava del Rey, este próximo fin de semana.

Todo, después de que el pasado martes, 17 de febrero, Uva de El Verdejo, la zamorana de Fuentesaúco que representa al club Ibérico de Salamanca lograra doblegar a la actual campeona de España, Morería de la Suerte, que en esta ocasión competía representando a Extremadura.

Fueron dos liebres válidas y dos nulas las que necesitó la zamorana para imponerse a la gran favorita de este Campeonato Nacional de Galgos en Campo 2026, Morería, que en este año no había perdido ni una sola liebre de los puntos disputados entre pruebas regionales y la final del nacional.

Daniel y Ricardo García, son los propietarios de la galga zamorana y se mostraron, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, muy contentos.

“Es un sueño hecho realidad. La actuación fue impresionante. Conocemos el nivel de Morería. Salieron dos liebres buenísimas y ganamos por una mínima diferencia. Se impuso con mucha clase y poderío”, explica Daniel a este periódico.

La final será este sábado, 21 de febrero, en la Cuesta de los Picos de Nava del Rey y la rival es dura para conseguir el entorchado nacional.

“Uva de El Verdejo puede llegar a correr a 70 kilómetros por hora. Es lo que llegan a alcanzar los galgos que criamos hoy en día”, confiesa uno de los dueños del animal.

Daniel añade que “las espadas están en todo lo alto” y que las dos galgas “llegan bien” a una final que promete.

“Ganamos o perdamos se va a celebrar. Es una vez en la vida y va a ir mucha gente de Fuentesaúco a Nava del Rey, donde mi hermano y yo hemos vivido. Lo celebraremos primero allí y luego en tierras zamoranas”, finaliza nuestro entrevistado.

Ojalá que la galga zamorana consiga imponerse y convertirse así en la mejor de España.