Luis García Jambrina presenta en Zamora 'El último caso de Unamuno' en una charla con el músico Gustavo Tobal

La Librería Ler Zamora acoge mañana viernes 20 de febrero la presentación de El último caso de Unamuno, la nueva novela del escritor zamorano Luis García Jambrina.

Será a las 20.00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Doctor en Filología Hispánica y profesor en la Universidad de Salamanca, García Jambrina se ha consolidado como uno de los referentes de la novela española, fusionando el misterio con el humanismo.

Tras el éxito de su serie de los manuscritos, el autor regresa con una obra publicada por Alfaguara Negra en la que recupera la figura de Miguel de Unamuno como protagonista de una investigación criminal ambientada en la convulsa Salamanca de 1936.

Cartel de la presentación del libro.

Más allá de la intriga, la novela aborda el ocaso vital y los dilemas éticos del pensador, ofreciendo un retrato íntimo y riguroso de una de las figuras más complejas de la historia contemporánea española.

El acto contará con la participación especial de Gustavo Tobal, músico, docente y poeta zamorano, que recientemente ha destacado con su obra Donde ululan los búhos.

Tobal será el encargado de dialogar con el autor en un encuentro que promete ser dinámico y enriquecedor, en el que se analizará el vínculo entre realidad histórica y ficción, así como la vigencia del pensamiento de Unamuno en la sociedad actual.