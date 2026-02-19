El Ayuntamiento de Zamora presenta superávit de 3,7 M € e inversión récord: "Empezamos con 14 millones de deuda"

El Ayuntamiento de Zamora presenta la liquidación del ejercicio de 2025 con un superávit de 3.741.707,72 euros

El Ayuntamiento de Zamora presenta la liquidación del ejercicio de 2025 con un superávit de 3.741.707,72 euros cumpliendo de esta manera la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

"Estamos dando una vuelta completa a la economía municipal desde el año 2015" afirmó el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

La liquidación del presupuesto del año 2025 deja un total de 14.416.451 euros en inversiones ejecutadas y una liquidación total de 80.183.737 euros. La cifra supera en 815.406 euros lo presupuestado para el curso liquidado, corregido en diferentes modificaciones presupuestarias de crédito.

"Se puede hacer gracias al remanente que tenemos" remarcó Guarido con el aliciente de ser inversiones para "obras de grandes dimensiones".

Con estas cifras, el remanente de tesorería para gastos generales en estos momentos es de 61.964.581 euros, una cifra que quedará en 29.815.693 euros después de las incorporaciones de gasto previstas.

El Ayuntamiento presume de cumplir la regla de gasto al presentar una tasa de variación del 0.99 %, inferior a la autorizada (3,2%).

El primer edil subraya que las cifras cuando llegaron al Ayuntamiento eran peores, con una gran deuda acumulada: "Empezamos con 14 millones de deuda bancaria", poniendo énfasis en la necesidad del consistorio de pedir dinero a los bancos para poder afrontar los pagos atrasados: "Pedimos 18 millones a los bancos para pagar las facturas acumuladas".

Además, el alcalde presume de las actuales partidas presupuestarias sin haber subido los impuestos a los ciudadanos de la capital zamorana "Ahora hacemos grandes inversiones sin necesidad de subir los tributos".

Añadiendo el decrecimiento presupuestario de la participación de la Junta de Castilla y León en base a Zamora, bajando en un 8,20% sus inversiones en gasto corriente desde 2021. Siendo en 2021 cifras de 210.651 euros y 193.382 euros en 2025.

Esto demuestra que "este Ayuntamiento está gestionado de manera honrada" afirma el alcalde y recuerda que en el año 2006 en tiempos de Antonio Vazquez "había 22 millones de deuda bancaria".

Por otra parte, el concejal de Hacienda Diego Bernardo remarcó la capacidad del Ayuntamiento para "financiarse" a pesar de que "las transferencias de la Junta de Castilla y León han bajado un 8,20%", añadiendo que si es verdad que existen 800.000 € para inversiones, pero esas inversiones son siempre "con condiciones".

El concejal remarca que siempre pide el "principio de prudencia" cuando le preguntan en las sesiones plenarias por las modificaciones de crédito y la preocupación de la oposición: "La liquidación es lo que ha pasado realmente, el presupuesto que es la previsión".

Además, el edil delegado de las cuestiones tributarias señala: " En 2025 hemos ejecutado una gran cantidad de fondos más que el año anterior" apuntando "el Ayuntamiento de Zamora invierte" y presume: "Dinero entregado a Zamora, dinero ejecutado".

Sobre la Residencia de los Tres Árboles

En la conclusión del acto, el alcalde Francisco Guarido quiso pronunciarse sobre la residencia de ancianos de Los Tres Árboles Obispo Acuña, afirmando que coincide con las posiciones UGT y CC.OO: "La residencia ha tenido inversiones millonarias y tiene que seguir funcionando".