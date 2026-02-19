El Ayuntamiento renovará aceras y asfaltado del Polígono de Los Llanos con una inversión de 1 millón de euros

El Polígono Industrial de Los Llanos se prepara para una puesta a punto. El Ayuntamiento de Zamora ha presentado este jueves el proyecto para renovar aceras y asfaltar varias de sus vías principales.

La inversión total asciende a 1 millón de euros. De esa cantidad, 800.000 euros irán a pavimentación y firmes, y otros 200.000 a la renovación integral de la iluminación a LED, dentro de un plan más amplio que llega a otras zonas de la ciudad.

La actuación se financiará con el Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León. El concejal de Obras, Pablo Novo, ha explicado que el proyecto se ha acordado con la Asociación de Empresarios del Polígono y con la CEOE.

Lo enmarca en el “diálogo permanente” con el tejido productivo. El objetivo, ha dicho, es mejorar el entorno desde un punto de vista práctico y también estético.

El plan incluye la renovación de las aceras en las avenidas de Zamora, León, Asturias y Los Llanos. También contempla el asfaltado de las avenidas de León, Asturias, Europa y Los Llanos.

Las nuevas aceras se ejecutarán con adoquinado de alta resistencia. Con ello se busca más durabilidad y mejor respuesta al tránsito pesado propio de un área industrial. También se pretende mejorar la imagen del polígono.

Novo ha señalado que esta intervención es una primera fase. Forma parte de una estrategia para modernizar Los Llanos. El Ayuntamiento quiere ampliar de forma progresiva las actuaciones.

La meta es completar la renovación del resto de aceras y calzadas. Con ello, defiende, el polígono ganará en accesibilidad y funcionalidad, y se adaptará mejor a las necesidades actuales de las empresas.