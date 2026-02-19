Adjudicada la iluminación eficiente del santuario de la Tuiza y a contratación la senda ciclable de Porto

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado la ejecución de dos nuevas actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Comarca de Sanabria, financiado con fondos de la Unión Europea-NextGenerationEU, con una inversión conjunta de 126.397,92 euros.

Por un lado, la Diputación ha adjudicado la obra de "Iluminación eficiente del Santuario de la Tuiza", en el municipio de Lubián, incluida en la Actuación 8 del mismo plan, por un importe total de 21.150,50 euros.

La actuación será ejecutada por la empresa Instalaciones Eléctricas Sanabria, S.L., mediante contrato menor, y tiene un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto prevé la instalación de sistemas de iluminación energéticamente eficientes, contribuyendo a la mejora de la eficiencia energética del enclave y a la reducción del impacto ambiental, en línea con los objetivos de sostenibilidad del programa

Por otro lado, ha aprobado el expediente de contratación y la apertura del procedimiento de adjudicación de la obra denominada "Ejecución de senda ciclable en Porto", incluida en la Actuación 1 del PSTD.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de licitación de 105.247,42 euros y se tramita mediante procedimiento abierto simplificado.

La actuación contempla la creación de una infraestructura de cicloturismo vinculada al entorno del embalse de San Sebastián, con el objetivo de mejorar los recursos turísticos asociados a la movilidad sostenible y la puesta en valor del entorno natural.

Ambas actuaciones se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y están financiadas a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, dentro de las acciones destinadas a la modernización y sostenibilidad de los destinos turísticos.