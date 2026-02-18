Zamora analiza con expertos e instituciones el futuro de la atención sociosanitaria: "El apoyo a los cuidadores es clave"

La Diputación de Zamora organiza en colaboración con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y el Ayuntamiento de Zamora, un espacio de debate centrado en los cuidados y la atención a las personas mayores.

El evento se celebrará el próximo miércoles 25 de febrero, de 12:00 a 13:45 horas, en el Centro Cultural Palacio de la Alhóndiga del Pan de la capital zamorana.​

La jornada servirá además como marco para la presentación oficial de la XI edición del Curso Online Gratuito para Cuidadores de personas mayores en situación de dependencia, una iniciativa formativa que busca mejorar la capacitación y el acompañamiento de quienes desempeñan labores esenciales de cuidado.​

Reflejando el compromiso conjunto de las instituciones zamoranas con las personas dependientes y el fomento de la formación, la reflexión especializada y la retroalimentación de experiencias entre profesionales del ámbito sociosanitario​

Este tipo de iniciativas reflejan la implicación activa de la Diputación de Zamora en el impulso de políticas sociales destinadas a la población de la tercera edad, cuyo territorio se encuentra especialmente envejecido demográficamente a lo largo de todas las localidades de la provincia.

Programa:

A las 12:00 horas, inauguración por Ramiro Silva Monterrubio, vicepresidente segundo y diputado de Régimen Interior y Política Social de la Diputación de Zamora.

Siguen ponencias sobre retos sociosanitarios: “Los cuidados en el momento actual”, con Mª Ángeles García Antón y Mª José Martín Fernández de Landa, trabajadoras sociales y coordinadoras SEGG.

Presentación de la XI edición del Curso Online Gratuito para Cuidadores, por Ana Mª Fernández Rodríguez y Mª Antonia Valle Martín; y “Una aproximación al perfil de las personas cuidadoras”, por Eva Mª Sanz Peces (enfermera especialista familiar y comunitaria).

​

A las 13:35 horas, coloquio abierto para intercambio entre profesionales y asistentes.

Clausura a las 13:45 horas por el doctor Guzmán Tamame González, médico geriatra y vocal por Zamora en la Sociedad Castellano-Leonesa de Geriatría y Gerontología, con presencia de María Auxiliadora Fernández López, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora.