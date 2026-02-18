El Seprona rescata a un conductor atrapado por la crecida del Duero en Zamora

La Guardia Civil de Zamora rescató en la jornada de ayer un vehículo atascado en un camino como consecuencia de la subida del caudal del río Duero.

Un usuario alertó de que, al intentar cruzar, el agua le impidió avanzar, dejando el vehículo inmovilizado. Él se encontraba bien y solo precisaba ayuda para la extracción del vehículo anegado.

Participando en ella representantes de la Delegación Territorial de la Junta, el Ayuntamiento de Zamora y Subdelegación del Gobierno.

La Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil de Zamora envió una patrulla del Seprona, que al llegar enganchó y remolcó el vehículo hasta su completa liberación.

Reunión de coordinación entre administraciones

En la mañana de hoy se ha mantenido una reunión de coordinación por el desbordamiento del río Duero a su paso por Toro y Zamora con las diferentes administraciones: Delegación Territorial de la Junta, el Ayuntamiento de Zamora y Subdelegación del Gobierno.

Allí, se ha evaluado la situación en La Rinconada, donde las construcciones de la A-66 y la N-122 impiden que el agua del desbordamiento del Duero fluya hacia el Río Valderaduey, lo que ocasiona inundaciones en tierras agrícolas, ganaderas y casas de ocio. No ha sido necesario evacuar a ninguna persona.

Además de mencionarse la importancia de contar con más información de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la evolución de las crecidas, lo cual ayudaría a anticiparse a eventuales emergencias.

Imágenes del rescate de la Guardia Civil

También se ha dado a conocer que se ha restablecido la circulación en la ZA-633 en Toro, la cual había estado cerrada desde el viernes pasado. Durante este incidente, no se recibieron llamadas de emergencia al 1-1-2.