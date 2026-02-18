Cuenta atrás para la Semana Santa de Zamora: La Tertulia del Cofrade presenta su cartel, obra del artista Sergio Ramos

La Tertulia del Cofrade de Zamora, como es tradicional, presentó su cartel coincidiendo con el miércoles de ceniza, fecha que supone el inicio de la cuaresma y la inmediatez de la próxima Semana Santa. El cartel de este año es una obra concebida por el artista Sergio Ramos.

El concejal de Hacienda, Diego Bernardo, mencionó que este evento se repite como el comienzo de la cuenta atrás para la Semana Santa. "Un año más comenzamos este periodo de cuaresma con la presentación de este cartel", comentaba Bernardo.



En este evento se presentó al nuevo presidente de la Tertulia del Cofrade, Ángel López, quien presentó a su Junta Directiva y expresó su agradecimiento por el apoyo recibido, transformando la presentación en un homenaje a la enfermedad de Asperger, "que yo padezco y que hoy se celebra el Día Internacional de este síndrome".



López mencionó que durante su periodo al frente desea “reactivar culturalmente la tertulia” y hacerla un centro de debate y reflexión sobre la Semana Santa de Zamora.

Entre los objetivos que se propone para este grupo, está la “recuperación de iniciativas que han sido parte de nuestra asociación”, como el Pregón de Cuaresma, que “regresará el próximo año coincidiendo con el 30º aniversario de la Tertulia”.



El cartel de este año, al igual que el anterior, incluye una imagen del titular de la Cofradía del Silencio. El autor del cartel mencionó que hay tres elementos destacados en la obra.

Primero, “la Cruz, en pan de oro, en alusión a la divinidad de Cristo; segundo, lo terrenal, representado por los capirotes rojos; y, finalmente, la imagen de Cristo, de manera desdibujada, que nos recuerda su esencia alejada de la representación barroca realista”, explicó Ramos.



Existen unas 2000 copias del cartel, las cuales están a disposición de los interesados para retirarlas en las oficinas de turismo.



En la presentación del cartel también estuvieron presentes Israel López, presidente de la Junta ProSemana Santa; José Mariano Ramos, vicepresidente de la Cofradía del Silencio; y Laura Huertos, en representación de la Fundación Caja Rural.