Así puedes saber si te ha tocado ser miembro de una de las 73 mesas electorales de Zamora para las elecciones del 15-M

El engranaje electoral para las próximas elecciones a las Cortes de Castilla y León ya está en marcha en la capital zamorana.

El Pleno del Ayuntamiento de Zamora ha procedido este lunes al sorteo público y automatizado para la selección de los ciudadanos que deberán integrar las mesas electorales durante la jornada de votación del próximo domingo 15 de marzo.

En total, el sorteo ha servido para designar a un presidente y dos vocales —junto a sus respectivos suplentes, para cada una de las 73 mesas electorales que se constituirán en la ciudad.

Estas mesas estarán distribuidas en 15 locales o colegios electorales repartidos por los distintos barrios de Zamora.

Notificaciones por carta

Los vecinos que han sido elegidos al azar comenzarán a recibir la notificación oficial en sus domicilios a partir de este martes, 17 de febrero.

A diferencia de lo que ocurre en otras ciudades de Castilla y León, donde es posible consultar el resultado del sorteo de forma telemática, en Zamora el procedimiento seguirá siendo el tradicional: la comunicación personal a través de los servicios de notificación.

Los ciudadanos que finalmente ejerzan sus funciones en las mesas el día de los comicios recibirán una gratificación de 76,41 euros.

Este importe, abonado por la Junta de Castilla y León, es uniforme para todos los municipios de la comunidad y busca compensar la dedicación de los miembros de la mesa durante la jornada electoral.