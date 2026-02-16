Ayudas de la Diputación de Zamora para personas en situación de urgencia social: plazos, solicitudes e importes

La Diputación de Zamora ha convocado prestaciones económicas de un valor total de 180.000 euros para personas en situación de urgencia social en la provincia, publicadas hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), destinadas a alimentación, cuidados personales esenciales, alojamiento temporal y otros fines según los CEAS (Centros de Acción Social).

Estas ayudas de pago único, compatibles con otros recursos o ingresos sociales, van dirigidas a personas físicas mayores de edad o menores emancipados y sus unidades familiares en situaciones de urgencia reguladas, con solicitudes abiertas desde el 17 de febrero hasta el 30 de octubre de 2026.

El importe máximo por titular o unidad familiar no superará 0,5 veces el IPREM anual de 2026 (7.200 euros en 12 pagas), y la documentación está disponible en la sede electrónica de la Diputación y la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

En 2025, se tramitaron 82 solicitudes, concediéndose 46 por 53.963 euros, cubriendo deudas hipotecarias, alquileres, enseres básicos, alimentación, suministros energéticos y otros como prótesis o transporte.