Los Peseteros se llevan el primer premio en el concurso de coplas del Carnaval de Toro 2026

El concurso de coplas del Carnaval de Toro 2026, celebrado en el Teatro Fundos Latorre en la noche de ayer, volvió a reunir a agrupaciones y público en una gala marcada por el ingenio, la crítica y el talento sobre el escenario.

El jurado otorgó el primer premio a Los Peseteros. El segundo reconocimiento fue para Fuleros Dindoneros y el tercero para Los Pobladores. El cuarto premio recayó en Telares y el quinto en Las Marujas.

Desde la organización quisieron agradecer también la participación de Vichy y D’Family, cuya aportación, destacaron, enriqueció el desarrollo del certamen y contribuyó al gran ambiente vivido durante la noche.

Participantes en la boda infantil del Carnaval de Toro

La gala contó, además, con una mención especial para Cristina Oliveros, que volvió a encargarse de conducir el acto “con profesionalidad, cercanía y energía”, según subrayaron desde la organización.

La jornada festiva incluyó igualmente la tradicional boda infantil del Carnaval, celebrada ayer, con Mónica Moreno Martín y Pablo García de la Calle como novios, y Amelia Pascual García y Nacho Moreno Martín como padrinos.