Oriana golpea Zamora: los bomberos del Consorcio encadenan salidas por el viento y los árboles caídos

Intervenciones de los bomberos del Consorcio Provincial por la borrasca Oriana en la provincia de Zamora

Los fuertes vientos asociados al paso de la borrasca Oriana están obligando este fin de semana a los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora a encadenar intervenciones a lo largo de la jornada, especialmente en la zona norte de la provincia.

Las actuaciones se centraron en retirar árboles caídos, asegurar elementos estructurales y eliminar riesgos tanto para la circulación como para la seguridad de los vecinos en distintos puntos del territorio provincial, en un episodio marcado por las rachas intensas y la aparición de incidencias casi simultáneas.

Entre las intervenciones más destacadas del Parque Zona Norte, con base en Rionegro del Puente, figura la retirada de un árbol caído junto al local social de Castellanos, que suponía un riesgo para las instalaciones municipales.

También actuaron en Espadañedo, donde parte de la cubierta de chapa de una vivienda se desplazó por el viento y tuvo que ser asegurada.

Los bomberos intervinieron igualmente en Pedralba de la Pradería, tras caer un árbol sobre un vehículo, un suceso que se saldó sin daños personales.

Además, retiraron otro árbol caído en San Juan de la Cuesta y despejaron la carretera ZA-P-2666 en el kilómetro 4, entre Triufé y Sampil de Sanabria, donde un árbol obstaculizaba la vía y dificultaba el tránsito.

De forma paralela, el Parque de Bomberos de Benavente, también integrado en el Consorcio, realizó salidas en diferentes carreteras provinciales para retirar ramas y árboles caídos.

En concreto, actuó en la ZA-P-1511, en el kilómetro 7, entre Manganeses de la Polvorosa y Morales del Rey, y en la misma carretera, en el kilómetro 28, a la altura de Alcubilla de Nogales.

A estas labores se sumaron actuaciones complementarias por parte de trabajadores de la empresa adjudicataria del mantenimiento de carreteras de la Diputación, con trabajos para garantizar la seguridad vial en la ZA-P-2658, entre Mombuey y Otero de Centenos, y en la ZA-L-2681, desde la N-525 hasta Villar de los Pisones.

Desde el Consorcio Provincial se destaca la coordinación rápida entre los bomberos y los servicios de mantenimiento viario, lo que permitió resolver las incidencias sin que se hayan registrado daños personales pese a la intensidad del episodio meteorológico.

La Diputación recomienda extremar la precaución ante la previsión de continuidad de rachas de viento en las próximas horas y recuerda la importancia de avisar al servicio de emergencias ante cualquier situación de riesgo.