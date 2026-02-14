Protección Civil activa en Zamora un dispositivo especial de vigilancia por la crecida del río Duero

La Agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento de Zamora mantiene activado un dispositivo especial de vigilancia y prevención ante la crecida del caudal del río Duero registrada en los últimos días.

El operativo implica un seguimiento permanente de la evolución del río y la revisión continua de las zonas con mayor riesgo, en coordinación con la información oficial disponible.

Según el comunicado municipal, Protección Civil realiza un control constante de los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duero, no solo del Duero, sino también del resto de ríos de la provincia.

Durante esta crecida —que alcanzó el nivel de aviso naranja ayer a las 17.00 horas— y con la activación de la alerta Inuncyl, se ha intensificado la vigilancia en los puntos más sensibles.

Entre las zonas supervisadas figuran la Rinconada, la desembocadura del arroyo de Valorio —para evitar retrocesos que puedan afectar al barrio de Olivares— y la desembocadura del río Valderaduey, ante el riesgo de reculada del Duero que pudiera provocar inundaciones en el barrio de Villagodio.

Además, se han inspeccionado tramos de Valorio donde varios árboles se han desplazado o han caído sobre el carril bici y el cauce, procediéndose a la señalización y balizamiento preventivo de las áreas con riesgo.

En estos momentos, el Duero presenta un caudal de 1.180,15 metros cúbicos por segundo, situándose 2,56 metros por encima de su nivel habitual.

El río permanece en aviso naranja, estable por ahora, aunque se prevé que continúe en ascenso.

Protección Civil mantendrá el dispositivo activo e informará a través de sus canales oficiales.

Aunque no existe peligro directo para la población, insiste en no acceder a las orillas, respetar las señales y balizas, y evitar el paso por los paseos bajos del Duero.