La Diputación de Zamora lanza cuatro cursos online y gratuitos para reforzar la hostelería y el emprendimiento rural

Montar un bar en un pueblo, abrir un pequeño restaurante o dar un giro a un negocio familiar no depende solo de tener ganas. Hace falta formación práctica, herramientas y, muchas veces, un empujón.

Con esa idea, la Diputación de Zamora ha lanzado una oferta formativa gratuita y online pensada para el sector hostelero y de restauración de la provincia: cuatro cursos especializados que arrancarán en marzo y para los que ya está abierto el plazo de inscripción, hasta el 28 de febrero.

El programa está diseñado para que cada alumno pueda ir a su ritmo. La formación se impartirá íntegramente a través de una plataforma digital, con acceso en cualquier momento del día, e incorpora contenidos teóricos, materiales interactivos y autoevaluaciones.

Además, incluye un servicio de tutoría personalizada, para no quedarse atascado a mitad de camino y aprovechar de verdad el curso.

Los itinerarios se centran en áreas muy pegadas a la realidad del negocio: cocina, enología, prevención de riesgos laborales e inglés, una combinación que apunta tanto a mejorar el servicio como a ampliar oportunidades laborales y profesionales, especialmente en un sector con mucha rotación y con necesidad constante de personal cualificado.

Para inscribirse, la Diputación ha habilitado varias vías: por teléfono en los números 980 559300 (ext. 1405), 980 534817 o 980 532203, y también por correo electrónico en fondoseuropeos@zamoradipu.es. En el registro hay que facilitar nombre y apellidos, DNI, correo electrónico, teléfono y el curso o cursos elegidos.

La iniciativa se presenta como una oportunidad de acceso a formación gratuita y de calidad para emprendedores, empresarios y personas interesadas de la provincia que quieran reforzar su perfil, mejorar su negocio o prepararse para trabajar en hostelería sin necesidad de desplazarse.