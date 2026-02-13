Zamora unirá universidad, ciudad e igualdad de género a través de la tecnología y el emprendimiento

Presentación del Hackathon HerTechVenture de Emprendimiento e Innovación Social del Ayuntamiento de Zamora y la USAL

La Universidad de Salamanca (USAL) y el Ayuntamiento de Zamora han organizado el Hackathon HerTechVenture de Emprendimiento e Innovación Social, una iniciativa europea que pretende unir ciudad, universidad e igualdad de género a través del emprendimiento y la tecnología.

Tendrá lugar el próximo 20 de marzo en el Campus Viriato, con el fin de fomentar la innovación social, el emprendimiento universitario y la reducción de la brecha de género en el ámbito de las STEM.

La actividad está enmarcada dentro del proyecto europeo HerTechVenture, donde participa como partner el Grupo de Investigación de Interacción y eLearning de la USAL y en el que van a colaborar el Servicio de Empleo y Emprendimiento de la institución académica y la Concejalía de Igualdad del Consistorio zamorano.

El evento ha sido presentado en la Escuela Politécnica de Zamora, con la presencia del vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la USAL, Federico Bueno; la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Auxiliadora Fernández; y la investigadora principal de la institución académica del proyecto, Ana Belén González.

El Hackathon HerTech Venture está destinado a estudiantes de grado, máster y doctorado de la USAL, de cualquier disciplina y campus, facilitando el transporte si existe suficiente demanda.

La propuesta es una jornada intensiva de trabajo colaborativo en la que los participantes diseñarán soluciones innovadoras a retos sociales que estén relacionados con la vida diaria, el género, la educación, la salud, los entornos urbanos o el empleo.

No se necesita experiencia previa y se fomentará la creación de equipos diversos y multidisciplinares, con especial incidencia en la participación femenina.

La inscripción puede realizarse por equipos, de entre 3 y 5 personas, preferentemente mixtos y con por lo menos dos mujeres por grupo, o de forma individual, para los que la organización designará equipos.

El plazo de inscripción para los estudiantes de la USAL estará abierto hasta el 10 de marzo. En el proyecto participan, además de la USAL, universidades de Grecia, Portugal, Italia y Polonia y tiene como fin generar ecosistemas universitarios más inclusivos, reforzando la confianza y las competencias emprendedoras de las mujeres jóvenes en el ámbito tecnológico.

Pero también busca promover la innovación con impacto social desde la educación superior. Durante el Hackathon, los equipos dispondrán del acompañamiento de mentores y mentoras especializadas, tanto en el ámbito del emprendimiento como de la ingeniería.

La jornada acabará con la presentación de propuestas ante un jurado vinculado a los ámbitos de la tecnología, la sociedad, la innovación y la educación.

El equipo ganador representará a la Universidad de Salamanca en el pitch final internacional que se celebrará en Varsovia (Polonia) en junio de 2026, Perspektywy Women In Techa Summit (https://womenintechsummit.pl/), además de optar a otros dos premios otorgados por SIPPE-USAL y el Ayuntamiento de Zamora.

Toda la información sobre el evento y el proceso de inscripción está disponible en la web oficial del Hackathon: https://hackathonhertech.usal.es/.