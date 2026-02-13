La Diputación de Zamora hará desbroces preventivos en pueblos y anillos de seguridad frente a los incendios

La Diputación Provincial de Zamora ha dado un paso clave para poner en marcha los desbroces preventivos en los entornos urbanos y la creación de anillos de seguridad frente a incendios forestales en numerosos municipios de la provincia.

El presidente, Javier Faúndez Domínguez informó en el Pleno de la incorporación de remanentes, en el que 3 millones de euros del presupuesto en vigor irán destinados para avanzar en la ejecución de los trabajos de prevención de incendios.

Faúndez recordó que esta iniciativa nació tras los incendios del pasado verano, que evidenciaron el alto riesgo de muchas localidades de la provincia.

Desde septiembre, la Diputación ha desarrollado un trabajo técnico previo que incluye la contratación de 11 técnicos especializados, visitas a todos los municipios que solicitaron participar, la definición de los anillos de seguridad en colaboración con los ayuntamientos y la coordinación con los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León.

Ya se han delimitado perímetros de limpieza de unos 100 metros alrededor de las poblaciones, considerados esenciales para mejorar la protección frente al fuego.

El siguiente paso será la firma de la encomienda de gestión con SOMACYL, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León. Para ello, Faúndez mantendrá el 23 de marzo una reunión con el director general de la entidad con el fin de fijar la fecha definitiva de la firma y organizar el inicio de las actuaciones.

La Diputación ha diseñado además tres zonas de riesgo diferenciadas: una primera con localidades de alto riesgo incluidas en el Anexo III del INFOCAL; una segunda con municipios con alta o media carga de vegetación no recogidos en ese anexo; y una tercera integrada por pueblos catalogados de bajo riesgo de incendio.

La previsión es que las cuadrillas comiencen los trabajos a partir de abril, coincidiendo con la disponibilidad del operativo del Plan Montel.

El plan se verá reforzado con nuevos medios materiales. La institución provincial ha anunciado la próxima licitación de dos buldóceres desbrozadores, con una inversión cercana a los 700.000 euros.

Además de la recepción, este mismo viernes, de una máquina 4x4 desbrozadora, además de otros equipos de trabajo para mejorar la prevención y la limpieza de vegetación en la provincia.

Faúndez subrayó que todas estas actuaciones responden al compromiso de la Diputación con la seguridad de los municipios rurales y la prevención activa frente a incendios forestales, basada en una planificación técnica previa y en la coordinación entre administraciones.

El objetivo, insistió, es reducir al máximo el riesgo de nuevos grandes incendios como los sufridos en los últimos veranos en Zamora.