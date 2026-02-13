El PP acusa a PSOE y Vox de bloquear 1.600 millones del sector primario en CyL: "El campo es nuestro ADN"

El Partido Popular de Zamora saca pecho de su gestión en el medio rural y ha reivindicado su “compromiso firme y constante” con el sector primario en plena precampaña autonómica.

La cabeza de lista a las Cortes por la provincia, Leticia García Sánchez, ha defendido que el apoyo al campo “forma parte del ADN del Partido Popular” y ha definido la agricultura y la ganadería como un sector “estratégico para el presente y el futuro de nuestra tierra”.

García lanzó este mensaje durante una Mesa Sectorial de Agricultura y Ganadería con productores de toda la provincia y representantes de las organizaciones profesionales agrarias, en un encuentro centrado en escuchar propuestas y analizar la situación del sector.

“El campo es vida, es actividad económica y es garantía de futuro para nuestros pueblos. Por eso el Partido Popular siempre ha estado, está y estará al lado de quienes lo hacen posible cada día con su trabajo y esfuerzo”, subrayó.

La candidata popular defendió una política agraria cercana desde el territorio local hasta el ámbito autonómico y criticó a los partidos que, a su juicio, se limitan a hacer declaraciones desde la distancia.

“Nuestra política se hace en el territorio, escuchando a agricultores y ganaderos, no desde despachos en Madrid”, afirmó, antes de cargar contra “formaciones que ni están ni se las espera, y otras que han abandonado al campo por razones tácticas y electorales que nada tienen que ver con los intereses de los agricultores y ganaderos zamoranos”.

En esa línea, se pronunciaba también María González Corral denunciando la “pinza” de PSOE y Vox, a los que acusan de haber tumbado el proyecto de Presupuestos de la Junta que, según el Partido Popular, incluía 1.600 millones de euros para el sector agrario y ganadero, con medidas como el 'Plan de Ovino', modernización de regadíos o nuevas concentraciones parcelarias.

“Esa pinza impidió que se aprobaran unas cuentas fundamentales para mejorar la rentabilidad y competitividad de nuestras explotaciones”, lamentó.

González Corral reivindicó que el PP “ha estado siempre al lado del campo, cuando las cosas han ido bien y cuando han ido mal”, poniendo como ejemplo la gestión de incendios forestales, enfermedades del ganado o inclemencias climatológicas.

“En los momentos complicados no hemos mirado hacia otro lado; hemos dado la cara y hemos puesto recursos y soluciones encima de la mesa”, aseguró. También citó ayudas a cebaderos, abrevaderos y cercados, apoyo a razas autóctonas y otras iniciativas “para mejorar la competitividad y sostenibilidad” de las explotaciones.

Acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de “silencio” y “oídos sordos” ante las demandas del campo zamorano, reivindicando el modelo de gestión del PP de Zamora y reclamando una mayor responsabilidad y acción del Ministerio para la Transición Ecológica, al que responsabiliza de “impedimentos y trabas” que dificultan la viabilidad de muchas explotaciones.

“En el Partido Popular no hacemos demagogia ni actuamos obedeciendo órdenes desde Madrid. Nos dedicamos a la gestión, a escuchar y a resolver los problemas reales del campo”, concluyó Leticia García con el empleo aparente de posibles referencias a Vox, apelando al voto del mundo rural el próximo 15 de marzo en las elecciones autonómicas de Castilla y León.