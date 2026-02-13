La Guardia Civil devuelve por aire la conexión telefónica e Internet a una zona de Sanabria tras una avería de hace un mes

La operación fue coordinada por la Comandancia de Zamora con la participación del Puesto de Puebla de Sanabria

Desde el pasado 14 de enero, varias localidades de la Alta Sanabria, en la provincia de Zamora, han permanecido incomunicadas digitalmente tras detectarse una avería en una de las torres de telefonía situadas en la localidad de Barjacoba.

La incidencia afectó tanto a la conexión telefónica como al servicio de Internet, generando una situación de especial preocupación en una comarca ya de por sí condicionada por su orografía y climatología invernal.

La avería se produjo en un enclave elevado de difícil acceso, al que resultaba imposible llegar tanto en vehículo como a pie. Las últimas nevadas y el persistente temporal habían dejado el camino de servicio completamente impracticable, bloqueando cualquier intento de intervención terrestre.

Esta circunstancia impidió que los técnicos de Telefónica España pudieran acceder por sus propios medios para reparar la infraestructura dañada, según informa la subdelegación del Gobierno.

La falta de cobertura telefónica y de conexión a Internet no solo suponía un inconveniente en las comunicaciones cotidianas, sino que implicaba un riesgo añadido para numerosos vecinos, especialmente personas mayores y usuarios de sistemas de teleasistencia sanitaria.

La imposibilidad de realizar llamadas de emergencia o de mantener activos dispositivos de alerta médica elevó la gravedad de la situación.

Ante este escenario, se solicitó apoyo a la Guardia Civil, concretamente a la Comandancia de Zamora, que activó un dispositivo especial para valorar las distintas alternativas de acceso.

Tras analizar las posibilidades, y dada la urgencia del restablecimiento del servicio, se gestionó la intervención del helicóptero del Servicio Aéreo de la Zona de Castilla y León.

La operación fue coordinada por la Comandancia de Zamora con la participación del Puesto de Puebla de Sanabria. Finalmente, el helicóptero de la Unidad Aérea de la Zona de Castilla y León trasladó por vía aérea a dos técnicos de Telefónica hasta el punto exacto donde se encontraba la avería, salvando así las dificultades que impedían el acceso por tierra.

Una vez en la zona, los especialistas trabajaron durante aproximadamente dos horas y media en condiciones meteorológicas adversas hasta lograr restablecer el funcionamiento del sistema.

Tras confirmar la recuperación total de la conexión telefónica y del servicio de Internet en las localidades afectadas, los técnicos fueron evacuados nuevamente en el mismo helicóptero hasta Puebla de Sanabria.

Gracias a la rápida coordinación entre Telefónica y la Guardia Civil, y al despliegue del operativo aéreo, se logró devolver la normalidad a las comunicaciones en la Alta Sanabria, garantizando nuevamente la seguridad y conectividad de sus vecinos en un momento especialmente delicado debido a las inclemencias del invierno.