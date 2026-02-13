El Duero supera los mil metros cúbicos por segundo y obliga a activar el aviso amarillo

Carretera N-122, a la altura de la Granja Florencia a N-122, que ha tenido que ser cortada al tráfico hoy Diputación de Zamora

El río Duero ha vuelto a superar en las últimas horas los 1.000 metros cúbicos por segundo a su paso por Zamora, lo que ha motivado la activación de un aviso amarillo, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero difundidos por Protección Civil municipal.

El caudal se sitúa en 1.031,65 m³/s y el nivel del río ha aumentado 2,28 metros respecto a su estado habitual, después de varios días de ligera tendencia descendente.

Este cambio de comportamiento del río se debe principalmente a las últimas borrascas registradas en otras provincias de la cuenca, al deshielo de la nieve acumulada y a que muchos de los afluentes del Duero mantienen caudales elevados.

Aunque el aviso amarillo no implica por ahora riesgo directo para la población o los bienes, Protección Civil subraya que sí exige extremar la precaución y evitar acercarse a las orillas y corrientes.

Las previsiones apuntan a que el Duero seguirá creciendo en las próximas horas por la entrada de la borrasca Oriana, que comienza a afectar a la provincia.

Este frente traerá rachas de viento de hasta 80 km/h y nevadas en la comarca de Sanabria, donde también se ha activado un aviso amarillo, con la cota de nieve situada en torno a los 1.000 metros.

Protección Civil Zamora mantiene una vigilancia permanente de la evolución de los ríos de la provincia, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Duero, y recuerda que ante cualquier incidencia o situación de emergencia los ciudadanos deben contactar con el 112.